蘇志燮的體重波動密碼：入帳前→蛋糕自由，入帳後→雞胸地獄

最近，蘇志燮憑藉Netflix新劇《無赦之仇》久違回歸螢幕，依舊以帥氣的外貌和獨特氣場，狠狠撩動粉絲的心。

從以前就被暱稱為「蘇帥）」，可見他那股濃濃的男人味和沉穩存在感，依舊無人能敵！但你知道嗎？ 私底下沒拍戲的蘇志燮，其實是個完全不忌口的美食愛好者！

據說在投入《無赦之仇》拍攝前，他的體重一度逼近95公斤，原因就是——他太愛吃了。 甜食、蛋糕通通不放過，甚至能一個人嗑掉一整個蛋糕，畫面光想像就好療癒（對不起經紀人）。



然而一旦進入「作品模式」，他可是超級專業。 為了新劇，他硬生生在短時間內減掉18~19公斤，以完美狀態投入角色，證明什麼叫真正的「職業精神」。

蘇志燮的減肥方式其實很經典：餐桌上幾乎只剩下白飯和雞胸肉，還會親自計算每日總攝取卡路里。 所謂「轉帳前後兩張臉」（資本主義金錢的力量，笑），他就是最佳示範。

說到運動，更是他的看家本領。 別忘了他可是游泳選手出身！平時就非常熱愛運動，甚至每天運動兩次。 早上打拳擊、下午練重訓，完全把「體能管理」當日常。 許多人問：一天怎麼能運動兩次？ 其實問題根本不是體力，而是意志力啊！



有趣的是，蘇志燮在訪談中透露自己根本沒有「週一症候群」，因為每天都按同樣的生活節奏過日子。 就算沒在拍戲，也照樣維持早上拳擊、下午健身的固定行程。 難怪只要一啟動減重模式，就能立刻見效。



他的晨間儀式也很講究：一醒來就先喝水，接著來一匙橄欖油，再進行伸展，最後才吃早餐。 就算胖到95公斤，有這種嚴謹的生活習慣，要再回到男神體態似乎只是時間問題。

說到底，這才是真正的自律吧？ 平時雖然稍微放縱自己，吃甜點吃到飛起; 但一旦面對工作，立刻化身超嚴格管理機器，展現專業演員的霸氣。

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