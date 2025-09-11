苏志燮化身「最强奶爸」寻找失踪爱女！确定出演人气漫改新剧《金部长》，扩展父爱宇宙

由「韩剧动作男神」苏志燮主演的 SBS 全新漫改韩剧《金部长》确定将於2026年播出，这部将颠覆韩剧格局的「资深派动作大片」即将诞生！

《金部长》讲述原本只是个平凡上班族、普通父亲的金部长（苏志燮 饰），为了寻找失踪的爱女，不惜揭开自己绝不能被人知道的秘密，并孤注一掷拯救女儿的故事。



原作网漫《金部长》是韩国超人气漫画公司「朴泰俊漫画公司」继《看脸时代》、《格斗实况》、《囧途人生》后，融合同一世界观推出的衍生作品，自连载开始便空降 Naver 周二网漫排行榜第一，拥有极高的人气。此次由擅长在喜剧中注入真挚情感的《宅男的伟大愿望》、《30日》编剧南大中执笔，《美好世界》、《Voice 2》等展现细腻情感线的李胜英导演执导，让该剧在开拍前便备受期待。



特别是，随著苏志燮确定出演，《金部长》将展现前所未有的动作、兄弟情与父爱，打造「全新感觉的父亲宇宙」。

苏志燮将饰演金部长，一位表面上是平凡的中小型储蓄银行职员，实际上却是出身南北派的特工、女儿敏智的父亲。金部长曾无数次被派往危险地带进行特种作战，北韩通缉名单的头号目标，同时也是南韩必须隐藏存在的「行走的定时炸弹」。



苏志燮近年来在多部作品中展现了强劲的动作戏实力，维持「苏帅」的地位不坠。透过《金部长》，他将同时展现冷峻的黑帮型男气质与温暖父亲的一面，挑战前所未有的「破格父爱」角色，预计在2026年带来又一次人生代表作。



制作团队表示：「《金部长》拥有扎实的原作，加上苏志燮这位『非凡父亲』的真实演技，将诞生一部足以翻转2026年的资深派动作大片。请大家多多期待苏志燮的精彩表现。」



SBS 全新金土剧《金部长》将於2026年播出。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻