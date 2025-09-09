《出差十五夜》JYP特輯要來了！從TWICE到Stray Kids豪華卡司引爆期待

今日有媒體稱《出差十五夜》即將與JYP娛樂旗下藝人一起拍攝特輯節目，很快，節目相關人士證實了這一消息！

由羅暎錫PD主持、申孝貞PD執導的綜藝節目《出張十五夜》將推出JYP娛樂特輯。 據9日製作方透露，本次錄製將由JYP娛樂旗下藝人參與，消息一出立刻引發高度關注。

JYP娛樂旗下藝人陣容龐大，包括創辦人兼製作人朴軫永，2PM隊長Jun.K及隊友張祐榮、Nichkhun，DAY6（晟鎮、Young K、元弼、度雲），TWICE（志效、娜璉、定延、Momo、Sana、Mina、多賢、彩瑛、子瑜），Stray Kids（方燦、Lee Know、彰彬、鉉辰、HAN、Felix、昇玟、I.N），Xdinary Heroes（Gun-il、Jungsu 、Gaon、O.de、Jun Han、Jooyeon），NMIXX（Haewon、Lily、Sullyoon、Bae、Jiwoo、 Kyujin），以及新生代男團Kickflip（啟訓、亞丸、東花、主汪、旻帝、佳樹、東玹）等。











《出差十五夜》以「世界首創綜藝外送服務」為概念，只要需要遊戲，不論任何地點都能出動。 過去曾與HYBE、Starship娛樂、SM娛樂等大型企劃公司合作，推出多個專屬特輯，均掀起熱烈話題。 此次與JYP的合作，同樣被期待能引起熱烈反響。

