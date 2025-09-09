「原來是小姨子！」權律低調完婚，新娘竟是黃勝妍的親妹妹，神似大陸女神劉亦菲

實力派演員權律在今年5月悄悄升格人夫，令廣大網友十分好奇「權律的老婆是誰？」直到最近才被爆出他的新婚妻子正是演員黃勝言的親妹妹——黃智美。 這個「意想不到的姻緣」讓不少粉絲直呼驚喜。

早在9年前，黃勝言就曾在綜藝《Follow Me 7》中帶著妹妹黃智美一起拍攝畫報，兩人同框的畫面當時就被工作人員大讚「根本複製貼上」、「妹妹有點像劉亦菲」。 如今這位「隱藏美貌妹妹」成了權律的新娘，消息一出立刻引發熱議。

權律於5月24日在首爾一間教堂舉辦婚禮，現場只有家人和極少數親友出席，整場儀式相當低調。 當時所屬社也曾對外表示：「權律遇見了一位想共度一生的珍貴伴侶，5月24日舉行了婚禮。 由於新娘不是演藝圈人士，因此婚禮以非公開形式進行。」

權律和黃勝言早在 2015 年透過 tvN 熱門劇《一起吃飯吧 2》合作，當時還是同劇演員的兩人，沒想到多年後竟然真的成了「一家人」，緣分相當奇妙。

權律 2007 年以電視劇《奔跑吧，鯡魚》出道，之後出演了《拜託小姐》、《我的女兒瑞英》、《Voice 2》、《連結》、《陪玩的女人》等作品，逐步站穩主角位置; 在電影方面，他也憑《鳴梁：怒海交鋒》、《朴烈》、《無間對決》等展現扎實演技。 近期，他還在綜藝《隱藏美食路-徒步美食團》中亮相，親民魅力受到觀眾喜愛。

這次婚訊公開後，粉絲紛紛送上祝福：「恭喜權律收穫愛情！」、「黃勝言原來成了小姨子，好神奇的緣分」。

