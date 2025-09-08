【韓網熱門】《Kpop 獵魔女團》漢江無人機秀獲讚！「振宇化鬼、藍虎噴信」引爆歡呼

首爾市政府每年春秋兩季都會在漢江沿岸舉辦無人機燈光秀，作為夜間旅遊活動之一。昨晚在纛島漢江公園登場的無人機表演，竟以《Kpop 獵魔女團》為主題，真的緊貼潮流！

這場燈光秀不僅重現了片中出現的首爾地標建築，還將主角團魯米、米拉與佐伊可愛又帥氣的模樣搬上夜空，更有振宇和藍色老虎驚喜登場，瞬間引發大量歡呼。無人機在天空拼出立體動態圖像，振宇從人變鬼、老虎吐出信函，演出品質獲得網友一致好評。





有韓國網友提到，今年芝加哥 Lollapalooza 音樂節也曾出現《Kpop 獵魔女團》與 TWICE 的無人機秀，但當時對振宇和老虎的描繪比較偏向可愛風格 XD





此外，首爾這場無人機秀還在《Soda Pop》與《Your Idol》的片段中製作出「電子看板移動」的效果，技術實力令人驚艷（約在 4 分 40 秒處）：



▽最後附上另一個角度拍攝的版本，現場歡呼聲真的很大：



韓國網友評論：

1. 居然用無人機做出電子看板？ 太神奇了

2. 振宇復活了！

3. 據說只用了1200台無人機，演出真的做得太好

4. 立體感超強kkk

5. 技術好棒啊kkk移動的時候連帽帶都會跟著晃，細節真的太讚了

6. 有點好笑kkk誰能想到有一天我們會為陰間使者的形象浮現在天空而熱血沸騰kkk

7. 不過對於還不知道《Kpop 獵魔女團》的人來說，看到天空裡突然出現死神，會不會嚇到啊kkk

8. 現場小朋友們都在跟唱，好可愛喲kkk

9. 芝加哥那個不是正式做的，只是在TWICE演出時短暫弄了一下kkk不過韓國這邊真的做得太好了... 不管是電子看板還是立體感和舞台構成，都超級厲害...

10. 求全國巡迴表演！！

12. 今天去漢江運動還在想怎麼這麼多人，原來是《Kpop 獵魔女團》無人機秀啊，第一次見到那麼多外國小朋友

13. 我去看了，真的非常棒！雖然在人潮中穿梭來回很累，但高品質的演出完全讓人忘了辛苦 kkk

出處：https://theqoo.net/hot/3904767646

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞