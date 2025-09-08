继李光洙、边佑锡后，池睿恩也有望加入《刘在锡CAMP》！韩网反应两极化：组合太老套 VS 不喜欢就别看

近日，据综艺相关人士透露，池睿恩将作爲职员出演 Netflix 《刘在锡CAMP》。对此，Netflix 方面回应：「正在讨论中，但尚未确定。」

《刘在锡CAMP》（유재석 캠프）是刘在锡出道34年后首次挑战经营民宿的综艺节目，他将成为亲自迎接客人的主人。此前宣布李光洙、边佑锡确定加入成为职员，让许多人都相当期待。池睿恩是否会加入？也备受关注！



而池睿恩日前因健康问题从9月开始中断活动，上月25日，经纪公司CP娱乐表示：「池睿恩将从今年9月开始照顾身体状况，专心恢复健康。爲了让她充分休息后回归，我们会提供一切必要的支援。」

随著池睿恩有望加入《刘在锡CAMP》的消息传开，也在韩网引发两极化讨论，韩网友：「又来？就是《Running Man》第二弹啊...想看看新的组合」、「能预想到会拍出怎样的画面ㅠㅠ」、「那么没有人能邀请吗」、「组合太老套了」、「爲什么完全不同的综艺却做不出新颖的组合呢」、「期待新的人物来著」、「池睿恩真的很可爱，但是在综艺里很没意思」、「不喜欢就别看了，池睿恩加油」、「都说太老套了，那么到底希望和谁一起做呢」、「不喜欢就别看了，别因爲一个综艺节目发疯」、「和光洙互相争吵的话会很搞笑的」、「刘在锡LINE令人厌烦」、「别再欺负女人了，疯子们」、「经常看的组合都腻了」等等。



