韓國綜藝明星片酬大曝光！按集收費，Top一集賺足3000萬，最少也有200萬入帳！果然他是最貴的

明星藝人的收入一直都是民眾好奇且關注的一個焦點，最高的當屬電影咖，其次是電視劇演員，接著是綜藝人和愛豆、搞笑藝人等。

這兩日韓網上驚現了一張2022年藝人收入的截圖，以《兩天一夜》、《我獨自生活》、《玩什麼好呢》（玩甚麼好呢）、《我家的熊孩子》、《認識的哥哥》、《脫掉鞋子恢單4MEN》、《一日三餐》、《小巷餐廳》等人氣綜藝節目的出演嘉賓為主，眾人一集的節目收入少則200萬（韓幣，下同），多則3000萬。 嘉賓們的收入差異較大，主要取決於他們的知名度、節目平臺等原因。



先來看看老牌綜藝《兩天一夜》，文世潤一期的報酬有700-800萬；金鍾旼稍稍少一些，但也有600-700萬；延政勳雖然是演員，因並非綜藝人士，因此他的酬勞為500萬/期；DINDIN和RAVI、羅人友作為忙內LINE，每集片酬在300-400萬。



超人氣節目《我獨自生活》中，擁有最高報酬的是全炫茂，一期就有1500萬入帳，朴娜勑則有1000萬；李施彥、旗安84、Henry均有500萬；而作為愛豆的SHINee（Key）和華沙、演員成勛則每期能收到300萬。



有國民MC劉在錫助陣的《玩什麼好呢》最讓人好奇，劉在錫每期的片酬一支獨秀，主持一次就有2500-3000萬落入口袋。 李孝利身為國民女神，酬勞自然不低，一期能賺錢1000-1500萬。 鄭俊河、HAHA則是500萬，愛豆出身的李美珠最少，只有200萬。



同樣是超人氣節目《我家的熊孩子》，嘉賓們的片酬也不低。 申東燁一期主持費就有2000萬入帳，金鍾國、徐章焄、李常敏皆為1000萬，金希澈則在700-800萬之間，媽媽們每一期的出演費也有200萬。



《認識的哥哥》地位與《我家的熊孩子》、《我獨自生活》差不多，主持人姜鎬童的片酬最高，每期收入為1500-1800萬，李壽根為1000萬，金希澈和徐章焄有800-1000萬，李常敏有700-800萬，金永哲和閔勳庚則為500萬。



此外，車勝元和柳海珍出演《一日三餐》時，一期的片酬高達1500萬，金淑這類咖位較高的綜藝人每一期節目就有1000萬入帳。 如劉在錫、姜鎬童、金希澈、李壽根、徐章焄人一人手握多檔週播節目，收入根本無法現象。



看到綜藝明星收入名單的網友們表示：「2年前就賺錢那麼多，現在更不止了」、「還有那麼多人說娛樂圈生活很累，那你們去外面兼職一天看看」、「千萬不要心疼藝人，多心疼心疼自己吧」、「根本想像不出他們的生活有多快樂」、「這些人還有金錢觀念嗎？欠債都是幾十億上百億，而且很快就能還清」等。

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