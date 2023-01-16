如果讓《Running Man》去拍《黑暗榮耀》！宋智孝版的「同珢」看上去很不好惹，劉在錫肯定演男三XD

（封面圖源：Netflix《黑暗榮耀》、SBS《Running Man》）
Netflix爆款韓劇《黑暗榮耀》和熱門人氣綜藝《Running Man》竟有如此的緣分！！！
《黑暗榮耀》上線之後備受好評，細膩的劇本、環環相扣的劇情、演員們的扎實功底等造就這部收視熱門，宋慧喬扮演黑化復仇女神，看得觀眾們既心疼又直呼太爽了。 電視劇播出之後，就有劇迷發現男二鄭成日和男三朴成勳某些角度和綜藝大神劉在錫、「亞洲王子」李光洙一模一樣，而這兩位又都是《Running Man》的主力，於是網友們再一次腦洞大開，如果讓《Running Man》去演《黑暗榮耀》會是怎樣的效果呢？ 其實人員配置方面極其相似，甚至有些人物的氣質和長相都很像！
文同珢-宋智孝
怎麼說呢，智孝歐尼有種大姐頭的霸氣，看上去很會罵髒話，讓她長大之後復仇的話，很可能直接用拳頭解決，「涎鎮啊，你出來！」
（圖源：Netflix《黑暗榮耀》、SBS《Running Man》/https://www.instiz.net/pt/7305096?page=1）
朱如炡-金鍾國
宋智孝演女主，金鍾國必定是男一護花使者。 李到晛眼睛再小點，皮膚再黑點，年紀再大點的話，和金鐘國有那麼一點點像（笑）。 況且金鐘國超能打，一個拳頭過去對方就老實了。
（圖源：Netflix《黑暗榮耀》、SBS《Running Man》/https://www.instiz.net/pt/7305096?page=1）
朱如炡-梁世燦
這位如炡自帶委屈氣質，像個受氣包一樣，哈哈哈哈哈！
（圖源：Netflix《黑暗榮耀》、SBS《Running Man》/https://www.instiz.net/pt/7305096?page=1）
朴涎鎮-全昭旻
全昭旻應該蠻適合表面笑嘻嘻，內心實則狠辣的角色，甜美的笑容是她蒙混過關的武器。
（圖源：Netflix《黑暗榮耀》、SBS《Running Man》/https://www.instiz.net/pt/7305096?page=1）
河度領-劉在錫
哈哈哈哈哈哈哈，這位不用多解釋了吧。 劉大神可以詮釋「油膩」的中年財閥。
（圖源：Netflix《黑暗榮耀》、SBS《Running Man》/https://www.instiz.net/pt/7305096?page=1）
全宰寯-李光洙
「什麼???? 她是我的女兒????」 （正經臉）
（圖源：Netflix《黑暗榮耀》、SBS《Running Man》/https://www.instiz.net/pt/7305096?page=1）
孫慏梧-HAHA
新的慏梧似乎很喜歡用MZ世代的新詞語。
（圖源：Netflix《黑暗榮耀》、SBS《Running Man》/https://www.instiz.net/pt/7305096?page=1）
李蓑羅-全昭旻
「瘋子」昭旻也蠻適合嗑藥王的角色，不過比起嗑藥，她應該更愛熱鬧，人越多越興奮。
（圖源：Netflix《黑暗榮耀》、IG@jsomin86/https://www.instiz.net/pt/7305096?page=1）
崔惠程-宋智孝
懵智孝可以一人分飾兩角，以美貌為武器的空姐！
（圖源：Netflix《黑暗榮耀》、IG@my_songjihyo/https://www.instiz.net/pt/7305096?page=1）
姜賢南-池錫辰
沒有比王鼻子大哥更適合這個角色的了，雖然我經常被打（第一個淘汰），但我依舊是個開朗的人！
（圖源：Netflix《黑暗榮耀》、SBS《Running Man》/https://www.instiz.net/pt/7305096?page=1）
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