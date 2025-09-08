BLACKPINK Rosé勇奪2025 MTVVideo Music Awards「年度歌曲」，成K-POP第一人！

2025年MTV Video Music Awards（VMA）於美國時間9月7日在紐約UBS體育館盛大舉行。 BLACKPINK成員Rosé憑藉歌曲《APT.》拿下「年度歌曲（Song of the Year）」大獎，書寫K-Pop新歷史。

這是K-Pop歌手首次在該獎項中獲獎。 此前在2021年，防彈少年團（BTS）的《Dynamite》曾入圍該獎，但最終未能奪獎。

Rosé在領獎時難掩激動，表示：「真的難以置信。 最先感謝相信我、幫助我的Bruno Mars。 這是對我所有努力的最佳回報。」她也特別向身邊的重要夥伴致謝，「Teddy歐巴，我得獎了！BLACKPINK成員們，我得獎了！一直以來都很感謝，也很愛你們。」





APT wins SONG OF THE YEAR at the 2025 VMAs Congratulations ROSÉ and Bruno Mars!!!



Rosie's full SPEECH Yes girl, OWN THIS MOMENT, THIS IS YOURS!!



VMAS PRESENTER ROSÉ #ROSÉ_VMAs #ROSÉ @numberoneHQ pic.twitter.com/BOVqKup9MM — HÉRSTORY (@herstoryRS) September 8, 2025

Rosé憑藉《APT.》一舉入圍7個獎項，包括「年度歌曲」、「年度影像」、「最佳合作」、「最佳流行」、「最佳K-Pop」、「最佳導演」、「最佳美術設計」及「最佳視覺效果」等。



《APT.》由Rosé與Bruno Mars合唱，靈感來自韓國傳統的酒桌遊戲「Apartment Game」。 歌曲以洗腦的副歌與輕快的節奏席捲全球，成為今年最具代表性的熱門單曲之一。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞