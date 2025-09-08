《行騙天下KR》朴敏英團隊第一集的目標對象竟是宋智孝！煙燻濃妝「不良智孝」法師登場〜

演員宋智孝特別演出TV CHOSUN最新電視劇《行騙天下KR》第一集，更以誇張的煙燻妝登場飾演一位不良法師，也成了朴敏英、朴喜洵以及朱鍾赫團隊的第一個詐騙對象。

9月6日首播的TV CHOSUN週末電視劇《行騙天下KR》，劇情描述經過縝密策畫並完美扮演各種角色的詐欺三人組，目標瞄準世界上的欺負善良人們的惡黨，這些惡黨將慢慢走入他們的陷阱而付出代價，同時他們也會將獲利歸還給受害者們，劇情改編自《JP信用詐欺師》帶來相同的痛快懲奸除惡感。



在第一集最初登場的人物就是一位頂著煙燻濃妝的法師，威脅前來問事的一對母女要求高價法事，並且表示「窮人比富人更好操弄」，相當有把握讓對方立即籌得2000萬韓幣並匯款。這位騙錢不眨眼的法師由宋智孝飾演，濃妝造型幾乎快讓人認不出來。朱鍾赫則飾演她身邊的小男友，與她一起行騙。



宋智孝更是拎著這些騙來的鉅款來到賭場，想藉此賺到更多。而賭場的主人正是朴敏英，宋智孝相當有信心地參與了賭局，因為她已買通一位男性荷官並每一局都為她打暗號讓她下注精準把把勝出，最後更All in而贏得了桌上全部的20億，正當她開心收錢時，一位警察帶隊破獲了這個賭場，慌亂之中朱鍾赫要宋智孝帶著金額先逃，她狼狽逃出後才發現自己拎的包包早已被換掉，裡面裝的也不是現金，氣得她直跳腳。



雖然出現短短的半集左右，特別演出的宋智孝畫上了與以往不同的大濃妝，深紅的唇色令人印象深刻，台詞也相當犀利對嗆朴敏英，在金錢面前貪婪的樣子也演出得相當細膩，是一次相當成功的變身。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞