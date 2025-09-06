行走的帝王雕像！李彩玟憑《暴君的主廚》顏值與演技雙殺觀眾！導演爆料他超自律

近期在 tvN 熱播的奇幻浪漫喜劇 《暴君的主廚》 裡，演員李彩玟憑藉「絕對君主」李獻一角，狠狠抓住了觀眾的心。 劇中他既是冷酷無情的暴君，卻又暗藏掙扎與矛盾，魅力爆棚。 而除了演技，李彩玟的「逆天物理條件」也成為熱議焦點！

李彩玟身高190cm，腳大到300mm，還有能一手遮住潤娥臉的巨型手掌——粉絲乾脆送上外號「門框男主」（門框男主：身材高大、肩膀寬闊，像門板一樣可靠的男主角）。 不僅如此，他還是徹底的自律派，IG上經常能看到他健身維持肌肉線條的日常。 難怪劇中一亮相就自帶壓迫感，完全是「行走的帝王雕像」。



導演張太宥在製作發佈會上爆料：「李彩玟雖然比較晚加入，但每天都堅持騎馬、射箭、鍛鍊，從不間斷。 這部劇幾乎每集都有腹肌出場，對演員來說相當不容易。」——簡直是把健身房搬進了宮廷啊！



《暴君的主廚》改編自網絡小說《作為燕山君的廚師活下來》，但電視劇版本則加入了虛構角色「燕熙君」。 故事講述一位正值事業巔峰的廚師，意外穿越回古代，遇上史上最惡名昭彰的暴君。 偏偏這位王還擁有「絕對味覺」——於是開啟了一場關於生存、美食與宮廷羅曼史的奇幻大冒險。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞