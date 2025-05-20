TEEN TOP「軍畢」！忙內創造退伍，一退伍就宣布台韓日舉行見面會！

二代團知名的「腳步舞蹈很複雜」男團TEEN TOP，忙內創造（崔鐘顯）昨（19）日退伍，TEEN TOP（天地、Niel、Ricky、創造）也等於全員結束軍旅。

1995年生、現年29歲的創造，在2023年TEEN TOP音源逆行並睽違三年回歸後迅速入伍，在陸軍軍樂隊服役1年6個月，總算在昨日退伍，很快也要回歸演藝圈本業。創造入伍前幾天剛好是生日，因此入伍前舉辦了生日會，也是生涯第一次的粉絲見面會，退伍後他也將再次舉行見面會，還是巡迴演出，演出地點包含台灣台北、韓國首爾與日本橫濱。除了見面會以外，創造經紀公司BEAT INTERACTIVE亦表示他會繼續以歌手和演員在各領域發展。



創造的退伍後，TEEN TOP也可說是全員「軍畢」。1993生的天地2020年入伍，2021年換1995Ricky，而1994年生的Niel上個月才透露自己被免役，本來被判定要當社會服務要員（似台灣替代役），但遲遲沒收到召集便改列戰時勤勞役（戰爭才需要徵招），創造退伍後等於TEEN TOP不用再經歷所謂「軍白期」。



創造退伍當日似乎還去了粉絲為其在咖啡店舉辦的慶祝會，親切和粉絲近距離接觸，晚間也在YouTube直播透露未來想完成的事，包括成立個人粉絲俱樂部、Solo出道、TEEN TOP巡演等等，他也回答了粉絲成員有無恭喜退伍，有，不過只有天地，天地說：「恭喜你，幸福嗎？」XD 不過Niel後段有出現，問他頭髮怎麼還是那麼短，創造回答：「去哥演唱會的時候還更短！」



250519 전역카페

오래 얘기해주고 이 자리에 모인 분들 한분 한분 정성들여 사인해준 #최종현



마지막에 아쉬우니까! 라며

전체 가위바위보 해서 이긴 한 분에게 지금 한 목걸이 애장품 주고 갔어요#틴탑 #창조 pic.twitter.com/4AggWxFkIo — 이공 (@2020teentop2020) May 19, 2025

▼創造完整直播（提到天地恭喜於33:49附近，Niel出現是1:09:05附近）



▼創造入伍休假期間也曾出現Niel演唱會力挺，在台下看著三個哥哥合體



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