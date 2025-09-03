李奈映×鄭恩彩×李清娥罕見同框！大女主陣容爆發，《Honor》演譯「她力量」

三大實力派女演員李奈映、鄭恩彩、李清娥確定合作出演Genie TV原創劇《Honor》（《아너》），這場難得的黃金組合引發觀眾高度期待。

《Honor》講述了三位為「榮譽」而戰的女性律師，面對過去與現在糾纏不清的祕密，展開一場緊張激烈的追擊戰。 該劇的導演是曾執導《或好或壞的東載》的朴建浩，劇本則由透過《Train》展現縝密敘事的朴佳妍執筆。 此劇翻拍自同名瑞典原創劇，透過韓國版全新演繹，將呈現更具張力的懸疑氛圍。

在劇中，李奈映飾演 L&J 律師事務所的明星律師「尹羅映」。 她不僅擁有出色的口才與亮眼外貌，還是SNS上擁有數十萬粉絲的「網紅律師」，負責事務所的對外形象。 然而看似華麗的她內心隱藏著多年來未曾癒合的傷痕，直到某天不得不正面面對纏繞多年的過去。 這也是李奈映鮮少挑戰的強烈角色轉型，已掀起熱議。



鄭恩彩則將飾演 L&J 的代表律師「姜信在」，同時也是三人中的領導者。 信在擁有如獅子般壓倒性的氣場，能在談判與威懾之間游刃有餘，展現老練手腕。 然而某起案件與她的過往意外牽扯，使她陷入巨大危機。 繼《正年》展現驚人存在感後，鄭恩彩再度挑戰極具張力的角色，令人期待。



李清娥則飾演行動派律師「黃賢真」，是個個性火爆、做事乾脆，總是奔走於現場而非安坐桌前的人物。 她敢於直面不公，常因此被提醒「過剛易折」。 然而當刑警丈夫開始調查她的過去時，她堅強外殼逐漸被動搖。 這次李清娥將脫下柔和形象，展現熱血能量。



三位女性律師在劇中一同為女性受害者奔走，卻同時被20年前的祕密糾纏，並投身於「為榮譽而戰」的抗爭中。 劇情不僅刻畫法庭攻防，更提出「復仇是否有時效？」這樣沉重的提問，帶來深刻思考。

製作組表示，《Honor》將超越傳統法庭劇的框架，以縝密的劇情與強烈的人物塑造，呈現出女性律師們堅毅而獨特的故事，保證觀眾一旦入坑就停不下來。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞