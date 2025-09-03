有她就能火！話題韓劇《暴君的廚師》潤娥連續兩週奪下演員話題榜奪冠，勢不可擋～

少女時代出身的歌手兼演員潤娥，絕對是現下最炙手可熱的一線演員，她主演的《暴君的廚師》延志永主廚一角，已經讓她在演員榜上連拿兩週冠軍寶座啦！

潤娥在 tvN Ｘ Netflix 週末韓劇《暴君的廚師》中，飾演穿越回過去、遇見最糟糕卻同時擁有絕對味覺的暴君國王的法式主廚「延志永」，以生動靈活的熱血演技點燃週末的黃金時段，搭檔新生代的大勢男演員李彩玟。



特別是潤娥以精湛的料理實力與堅毅的性格，展開一場跌宕起伏的生存記，透過特有的細膩表現力與充滿能量的演技，讓這位獨立的女性角色充滿生命力，獲得觀眾們一致好評。



更重要的是，為了完美詮釋角色，潤娥在開拍前便花費數個月於料理學院學習實際烹飪過程，並接受專業主廚指導精進廚藝。不僅如此，她還為了符合「法式主廚」的設定，事前徹底準備大量法語台詞，甚至親自挑戰高難度的威亞動作戲（吊鋼絲），這些充分準備自然融入劇中演出，帶給觀眾強烈的沉浸感。有顏值又努力的女演員，想不成功都難。





隨著潤娥的精彩表現，《暴君的廚師》收視率也呈現急速上升。第4集根據 Nielsen Korea 數據，全國收視率達到 11.1%，首都圈 11.4%，最高瞬間更飆升至 13.6%，刷新今年 tvN 劇集最高收視紀錄，展現爆炸性的話題熱度。首播時只以4.8%開局成績已是不俗，但這樣短時間的倍數成長可以說是相當強大。



目前，潤娥在話題性調查機構 Good Data Corporation 公布的 8月第4週 TV 綜合演員話題性部門中，奪下第1名，繼上週之後再度蟬聯冠軍。同時，《暴君的廚師》也連續兩週奪得 TV-OTT 戲劇話題性部門冠軍，並在 TV-OTT 綜合話題性部門登頂，展現壓倒性的影響力，是現下討論度最火熱的作品。



《暴君的廚師》每週六、日晚間9點10分播出。



