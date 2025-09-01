《熊孩子》又有奇人，趙賢雅在浴缸鋪床！家族史曝光原來爸爸是繼父，真心話動人ㅠㅠ

《我家的熊孩子》昨晚31日在韓國首播的458集，迎來了最新的熊孩子，被節目稱為「女版希澈」的，solo歌手兼城市札卡巴（Urban Zakapa）、限定團WSG Wannabe成員趙賢雅，她出現的內容讓棚裡MC和媽媽們，從一開始大笑漸漸變成開始拭淚。

會被說是「女版希澈」一定有其特殊之處，不過看著看著可能會覺得更像「女版李洪基」！還記得嗎？‎李洪基曾把房間和浴室打通，就為了實現每天早上能泡澡的理想才如此設置，甚至會拿來「潛水」‎。趙賢雅是不太一樣，她說自己喜歡把浴室當個人工作室在裡頭思考，這次換新了家，她乾脆把馬桶、浴缸都舖滿棉被，還裝上燈增添氣氛。



趙賢雅爸爸從一開始登場就幫趙賢雅搬一整個行李箱的娃娃、幫她拆箱包裹，現在還幫她的浴缸舖床，更配合地和趙賢雅的浴室朋友打招呼！趙賢雅舒服躺在浴缸，兩度叫爸爸來，爸爸二話不說也馬上來，相當順著她、寵溺她。



其實趙賢雅爸爸是繼父，5歲時生父就過世了。趙賢雅回憶小學一年級時，媽媽突然帶了鄰居叔叔一起來接她，後來就變成繼父了，但她到青春期都還沒能接受，心裡覺得「媽媽被搶走了」。再大一些，她才開口喊繼父「爸爸」，爸爸說第一次聽到時內心很澎湃：「我有兩個女兒了啊……」（*編按：趙賢雅有姐姐）



趙賢雅還回憶爸爸支持自己的音樂之路、回憶已故媽媽的晚年，父女倆淚眼汪汪，棚內媽媽們也都哭了……趙賢雅安慰爸爸「你還有兩個和媽媽一模一樣的女兒」，也告白：「爸爸對我來說不是繼父，是唯一的爸爸。長大後就覺得，沒有比你更讓我自豪的人了。」她要爸爸別擔心，就算外人質疑，她都會繼續照顧爸爸。



當天是趙賢雅生日，爸爸送的生日禮物又讓所有人哭了。禮物是髮箍，爸爸是想起小時候趙賢雅彈鋼琴的模樣所買的。爸爸還親自寫了生日卡片，卡片內容回顧父女相處時點點滴滴，滿是感謝和愛。兩人最後感謝彼此成為對方爸爸和女兒。



