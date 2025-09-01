《熊孩子》又有奇人，赵贤雅在浴缸铺床！家族史曝光原来爸爸是继父，真心话动人ㅠㅠ

《我家的熊孩子》昨晚31日在韩国首播的458集，迎来了最新的熊孩子，被节目称为「女版希澈」的，solo歌手兼城市札卡巴（Urban Zakapa）、WSG Wannabe成员赵贤雅，她出现的内容让棚里MC和妈妈们，从一开始大笑渐渐变成开始拭泪。

会被说是「女版希澈」一定有其特殊之处，不过看著看著可能会觉得更像「女版李洪基」！还记得吗？‎李洪基曾把房间和浴室打通，就为了实现每天早上能泡澡的理想才如此设置，甚至会拿来「潜水」‎。赵贤雅是不太一样，她说自己喜欢把浴室当个人工作室在里头思考，这次换新了家，她干脆把马桶、浴缸都铺满棉被，还装上灯增添气氛。



赵贤雅爸爸从一开始登场就帮赵贤雅搬一整个行李箱的娃娃、帮她拆箱包裹，现在还帮她的浴缸铺床，更配合地和赵贤雅的浴室朋友打招呼！赵贤雅舒服躺在浴缸，两度叫爸爸来，爸爸二话不说也马上来，相当顺著她、宠溺她。



其实赵贤雅爸爸是继父，5岁时生父就过世了。赵贤雅回忆小学一年级时，妈妈突然带了邻居叔叔一起来接她，后来就变成继父了，但她到青春期都还没能接受，心里觉得「妈妈被抢走了」。再大一些，她才开口喊继父「爸爸」，爸爸说第一次听到时内心很澎湃：「我有两个女儿了啊……」（*编按：赵贤雅有姐姐）



赵贤雅还回忆爸爸支持自己的音乐之路、回忆已故妈妈的晚年，父女俩泪眼汪汪，棚内妈妈们也都哭了……赵贤雅安慰爸爸「你还有两个和妈妈一模一样的女儿」，也告白：「爸爸对我来说不是继父，是唯一的爸爸。长大后就觉得，没有比你更让我自豪的人了。」她要爸爸别担心，就算外人质疑，她都会继续照顾爸爸。



当天是赵贤雅生日，爸爸送的生日礼物又让所有人哭了。礼物是发箍，爸爸是想起小时候赵贤雅弹钢琴的模样所买的。爸爸还亲自写了生日卡片，卡片内容回顾父女相处时点点滴滴，满是感谢和爱。两人最后感谢彼此成为对方爸爸和女儿。



▼相关影片（香港观众可至Viu收看完整节目）



