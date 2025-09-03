戀愛受挫變讀書狂！《爸爸！我們去哪兒？》尹厚長大了，告白被拒後全力拼成績

曾在熱門育兒節目《爸爸！我們去哪兒？ 》收穫大量姨母粉絲的尹敏洙兒子尹厚（尹侯），終於長大了！日前播出的SBS《我家的熊孩子》末尾父子倆的互動又甜又搞笑，引發觀眾期待。

尹敏洙一邊運動一邊展現「父愛小迷糊」的一面，他突然問兒子：「尹厚啊，你有把冰箱門關好嗎？」搞得粉絲笑翻。 接著，他叫尹厚做引體向上，尹厚帥氣完成，展現「小小男子漢」魅力; 反觀尹敏洙，卻得靠兒子幫忙才勉強完成，引發全場笑聲。

不只運動，戀愛話題也成焦點。 尹敏洙好奇地問尹厚：「有向女生告白過嗎？」尹厚坦承「有啊」，但也說自己最後被甩，讓爸爸忍不住說：「難怪你那時成績特別好啊。」尹厚也坦言：「那時候就開始努力讀書了。」



甚至連離婚話題也被搬上螢幕。 尹敏洙問：「如果你看到媽媽爸爸分開住，會覺得奇怪嗎？」尹厚表示：「第一次聽到這種話，有點緊張。」當爸爸追問：「媽媽爸爸分開住，會不會覺得尷尬？」尹厚只是默默「嗯」了一聲。 父子倆這次的互動既溫暖又搞笑，也讓粉絲直呼「尹厚長大了，戀愛也開始害羞了，好可愛！」



2024年5月尹敏洙通過個人IG宣布了離婚的消息，但「離婚不離家」，仍和前妻住在同一個屋簷下。 《我家的熊孩子》節目中李鍾赫問他：「如果尹厚去美國，你和老婆兩個人在家，會不會覺得奇怪？」尹敏洙坦言：「以前也沒有一起吃飯。 現在想想，至少每週應該要有一次全家聚在一起吃飯、聊天才對。 沒做到這件事讓我很後悔。 如果當時有做到，也許事情不會發展到這種地步。」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞