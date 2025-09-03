恋爱受挫变读书狂！《爸爸！我们去哪儿？》尹厚长大了，告白被拒后全力拼成绩

曾在热门育儿节目《爸爸！我们去哪儿？ 》收获大量姨母粉丝的尹敏洙儿子尹厚（尹侯），终於长大了！日前播出的SBS《我家的熊孩子》末尾父子俩的互动又甜又搞笑，引发观众期待。

尹敏洙一边运动一边展现「父爱小迷糊」的一面，他突然问儿子：「尹厚啊，你有把冰箱门关好吗？」搞得粉丝笑翻。 接著，他叫尹厚做引体向上，尹厚帅气完成，展现「小小男子汉」魅力; 反观尹敏洙，却得靠儿子帮忙才勉强完成，引发全场笑声。

不只运动，恋爱话题也成焦点。 尹敏洙好奇地问尹厚：「有向女生告白过吗？」尹厚坦承「有啊」，但也说自己最后被甩，让爸爸忍不住说：「难怪你那时成绩特别好啊。」尹厚也坦言：「那时候就开始努力读书了。」



甚至连离婚话题也被搬上萤幕。 尹敏洙问：「如果你看到妈妈爸爸分开住，会觉得奇怪吗？」尹厚表示：「第一次听到这种话，有点紧张。」当爸爸追问：「妈妈爸爸分开住，会不会觉得尴尬？」尹厚只是默默「嗯」了一声。 父子俩这次的互动既温暖又搞笑，也让粉丝直呼「尹厚长大了，恋爱也开始害羞了，好可爱！」



2024年5月尹敏洙通过个人IG宣布了离婚的消息，但「离婚不离家」，仍和前妻住在同一个屋檐下。 《我家的熊孩子》节目中李钟赫问他：「如果尹厚去美国，你和老婆两个人在家，会不会觉得奇怪？」尹敏洙坦言：「以前也没有一起吃饭。 现在想想，至少每周应该要有一次全家聚在一起吃饭、聊天才对。 没做到这件事让我很后悔。 如果当时有做到，也许事情不会发展到这种地步。」

