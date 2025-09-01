BTS柾國直播談及踏進停車場的瘋狂粉絲：請千萬不要來！若誤闖就會被困住，然後被送去警局。

「闖入BTS柾國住家」的40多歲女子遭警方逮捕並接受調查，柾國也在生日今天（9月1日）開直播懇切呼籲「請不要再來」、「要是誤闖，我不開門、你就出不去」

據悉，40 多歲的 A 女在前天（30日）晚間 11 時 20 分左右，尾隨一輛駛入柾國住所的車輛，一同進入社區，並試圖靠近柾國的家。她於 31 日凌晨 0 時 2 分在地下停車場被警方當場逮捕。



柾國 1 日在 Weverse 直播中談到這起事件，他表示：「我一直透過 CCTV 監看狀況，（A女）因為在停車場發出聲響，突然打開了門，結果門外正好是警察。」

他還補充說：「（A女）自稱是我的朋友。我知道 ARMY 是家人也是朋友，這點沒錯，但真的很遺憾。雖然很感謝你們的支持，但那又算什麼呢？」流露出無奈心情。



柾國強調：「請千萬不要來。若誤闖進我們家的停車場，只要不是我開門，你們就會被困在裡面出不去。所有紀錄都會被留下。如果不想去警局的話，就不要進來。」



警方則針對A女進入停車場的經過進行調查，之後讓她返家。據悉A女已承認犯行。警方將在追加調查後，決定是否移送檢方。

這並非柾國首次遭遇住宅闖入事件。今年6月，一名30多歲的中國籍B女多次嘗試輸入柾國家門的密碼，涉嫌住居侵入未遂，已於上個月27日遭警方不拘留送檢。

