【韓網熱門】aespa《Rich Man》MV公開！網嘆：表情、動作、造型都是些什麼啊

女團aespa將於9月攜第六張迷你專輯《Rich Man》重磅回歸。 這張專輯包含同名主打歌在內共有六首歌曲，與之前的作品《Dirty Work》相比，預告了截然不同的風格，引起了粉絲們的期待。

新公開的《Rich Man》MV已在社群掀起熱議，因為造型醜、衣著暴露、表情等問題被廣大網友吐槽。



韓國網友評論：

1. 有種海外流行歌手的感覺嗎...？ 反正舞台造型應該會不同。 看起來像2000年代的東西，好土喔ᄏᄏᄏᄏ

2. 歌跟舞台都挺普通，為什麼要穿那種衣服、擺那種姿勢...

3. 這樣也不會在海外爆紅啦

4. 看來是想衝擊英美圈吧，可是還是歌要好聽才會紅啊

5. 真的利大於弊... 會被影響的觀眾是10代女生ᅲᅲ

6. 一股廉價味.....怎麼會這樣

7. 這和《Rich Man》有什麼關係？ 應該有點關聯吧

8. 褲子真的超短

9. 受眾群體很明確啊

10. 說真的這種程度的暴露很常見，但概念完全不搭。 明明是《Rich Man》，為什麼要拍成美國街頭風？

11. 嘲諷太誇張ᄏᄏᄏ 單純批評服裝不就好了

12. 有點傻眼，明明和歌曲概念無關，卻為了進軍海外硬要拍成這樣

13. 衣服還好，但鏡頭角度、姿勢都太明顯在性暗示，讓人不舒服

14. 我對暴露沒意見，但至少要搭調，這次就完全不搭

15. 為什麼女團總要拍「穿很少+騎機車」的組合啊

16. 暴露太嚴重，髮型妝容和整體概念都很糟

17. 應該是被導演要求擺那樣的姿勢吧

18. 8月底還推出讓人覺得很熱的東西...

19. 表情怎麼那樣，好像硬裝兇狠，反而太嚇人了

20. aespa根本撐不起這種風格，《Dirty Work》開始路線就走偏了

21. 大家都躺平了

22. 從預告片就太病態了，直接PASS

23. 為什麼突然轉路線？ 不喜歡這種風格

原文：https://theqoo.net/square/3895381784

