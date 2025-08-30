【韓網熱門】韓韶禧有望加盟邊佑錫新劇《我獨自升級》，飾演女主角「車海印」！網好評「還原度高、兩人形象很搭」

韓韶禧曾在Netflix《以吾之名》《京城怪物》等作品中展現熟練的動作演技，據韓媒昨日報導，她將出演Netflix新劇《我獨自升級》，飾演深受原作粉絲喜愛的角色——韓國唯一的S級獵人「車海印」。

《我獨自升級》改編自同名人氣網路小說，講述被譽為獵人中最弱小的「E級獵人」成振宇，在一次次瀕臨死亡的危機中覺醒，最終成長為拯救世界的最強獵人的故事。



該劇於今年1月宣布影集化，由憑藉tvN《背著善宰跑》而躍升一線的邊佑錫擔綱男主角成振宇，其他角色則陸續展開選角。原作網漫累計瀏覽量已突破143億次，在全球享有極高人氣，因此影集改編也備受矚目。

對此，韓韶禧所屬社表示《我獨自升級》是正在考慮出演的作品之一。



韓國網友評論：

1. 韓韶禧很適合這個角色，視覺效果一定很棒

2. 韓韶禧在《以吾之名》裡就像一把帥氣的利刃，演動作戲讓人非常期待

3. 看過原作，角色的相似度還算不錯

4. 韓韶禧和邊佑錫的外形組合也適配度很高

5. 韓韶禧和邊佑錫都拍過Giordano的廣告，雖然是分別拍攝的，但放在一起也很搭，感到期待

6. 兩位都又美又帥，我很滿意



7. 我記得原著裡女主的戲份很少... 會做出改編嗎？

8. 難道會從單主角改編成雙主角？

9. 除了成振宇之外，還有很多富有魅力的角色，很期待接下來的選角

10. 所以... 演技的部份由誰來負責呢？

11. 比起演員，我更擔心CG的部份

12. 奇幻電影好像都會撲街，《我獨自升級》能成功嗎？



13. 看了《全知讀者視角》真人版之後，感到我國距離動作奇幻片還有段距離...

14. 這次是Netflix投資，砸個1兆進去就行了，應該不需要擔心

15. 車海印是很棒的角色，與戲份比重無關，值得一試

16. 原著非常有趣，兩位演員的形象也很搭，希望Netflix好好投資，給出好的作品

出處：https://theqoo.net/hot/3892068171

