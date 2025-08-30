「國民MC」真的清廉！劉在錫被揭靠這招躲過所有逃稅風波

娛樂圈偷稅漏稅事件頻發，但被譽為「國民MC」的劉在錫出道34年來卻保持 「零爭議」，從未捲入任何逃稅風波，堪稱演藝圈特例。

近日，專業稅務師在 YouTube 頻道《節稅TV》中揭示了劉在錫能在高強度稅務調查中屢屢安然無事的真正原因。 大部份藝人報稅時會選擇以「帳簿申報」方式處理，由專業會計師記錄收入與支出，透過費用處理來到節稅效果。 但該方式程序繁瑣，且稍有不慎便可能引發稅務爭議。

稅務師尹娜謙指出，與一般藝人不同，劉在錫始終採取「基準經費率申報」，即依照政府規定的固定比例計算，雖然簡便，但繳納的稅金往往更高。 舉例而言，若收入100億（韓幣，下同），透過帳簿申報約繳27億，但劉在錫採用的基準經費率方式，實際繳納金額高達41億，等於自願多繳約14億。

關於劉在錫的選擇，專家分析認為，這一做法反映了其對「公眾信任」的重視。 首先，基準經費率能徹底避免逃稅爭議，鞏固「國民MC」的清廉形象; 其次，簡化了繁瑣的帳簿與單據管理，讓劉在錫得以專注於演藝活動; 最後，該方式幾乎消除了稅務調查風險，保障事業的穩定性。



「這是一個典型的案例，顯示他將長期的形象與信譽，置於金錢之上。」尹娜謙評價道，「劉在錫選擇多繳稅，不僅是務實考量，更可視為一種『位高責任重』（Noblesse Oblige）的實踐，展現了符合其『國民MC』稱號的責任感。」專家補充部份藝人會將私人支出列入事業成本，或透過聘請家人為名義員工以降低稅額。 但劉在錫從未採用這類方式，因此能在歷次稅務調查中毫無爭議，甚至「不僅沒有少繳，反而可能多繳」。

劉在錫憑藉長年堅持「寧可多繳、不冒風險」的報稅策略，成功守住34年來的清白紀錄。 專家與輿論一致認為，這不僅是個人選擇，更是演藝圈難得一見的責任典範。

