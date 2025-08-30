【韩网热门】韩韶禧有望加盟边佑锡新剧《我独自升级》，饰演女主角「车海印」！网好评「还原度高、两人形象很搭」

韩韶禧曾在Netflix《以吾之名》《京城怪物》等作品中展现熟练的动作演技，据韩媒昨日报导，她将出演Netflix新剧《我独自升级》，饰演深受原作粉丝喜爱的角色——韩国唯一的S级猎人「车海印」。

《我独自升级》改编自同名人气网路小说，讲述被誉为猎人中最弱小的「E级猎人」成振宇，在一次次濒临死亡的危机中觉醒，最终成长为拯救世界的最强猎人的故事。



该剧於今年1月宣布影集化，由凭藉tvN《背著善宰跑》而跃升一线的边佑锡担纲男主角成振宇，其他角色则陆续展开选角。原作网漫累计浏览量已突破143亿次，在全球享有极高人气，因此影集改编也备受瞩目。

对此，韩韶禧所属社表示《我独自升级》是正在考虑出演的作品之一。



韩国网友评论：

1. 韩韶禧很适合这个角色，视觉效果一定很棒

2. 韩韶禧在《以吾之名》里就像一把帅气的利刃，演动作戏让人非常期待

3. 看过原作，角色的相似度还算不错

4. 韩韶禧和边佑锡的外形组合也适配度很高

5. 韩韶禧和边佑锡都拍过Giordano的广告，虽然是分别拍摄的，但放在一起也很搭，感到期待

6. 两位都又美又帅，我很满意



7. 我记得原著里女主的戏份很少... 会做出改编吗？

8. 难道会从单主角改编成双主角？

9. 除了成振宇之外，还有很多富有魅力的角色，很期待接下来的选角

10. 所以... 演技的部份由谁来负责呢？

11. 比起演员，我更担心CG的部份

12. 奇幻电影好像都会扑街，《我独自升级》能成功吗？



13. 看了《全知读者视角》真人版之后，感到我国距离动作奇幻片还有段距离...

14. 这次是Netflix投资，砸个1兆进去就行了，应该不需要担心

15. 车海印是很棒的角色，与戏份比重无关，值得一试

16. 原著非常有趣，两位演员的形象也很搭，希望Netflix好好投资，给出好的作品

出处：https://theqoo.net/hot/3892068171

