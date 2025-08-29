《我的女友比我帅》柳政厚也要成为秀智的「后宫」？正在积极讨论出演《女皇的后宫们》

希望可以快点确认出演阵容啦！

今日（29）有韩媒报导，柳政厚将出演《女皇的后宫们》（하렘의 남자들）。对此，他的经纪公司 Artist Company 回应：「正在积极讨论出演事宜，非常感谢。」



《女皇的后宫们》改编网路小说，讲述塔利欧帝国的女皇帝拉蒂尔爲了保住皇帝的位置，让男人后宫们加入而展开的宫廷罗曼史幻想剧。从2020年3月到2023年6月，连载的网路小说不仅累计下载量达到2140万以上，不仅在国内，在国内外也大受欢迎。日前，秀智收到饰演女主角「拉蒂尔」的提案，李洙赫、申承浩也都收到「后宫」出演提案！



而《女皇的后宫们》的制作公司是 Studio Dragon，由曾执导《孤单又灿烂的神－鬼怪》、《阳光先生》、《Sweet Home》系列等作品的李应福导演执导，《恋人》的黄真英编剧执笔，选角结束后，预计在明年年初投入拍摄。

柳政厚在2022年通过网路剧《坏女友》出道后，出演《新恋爱播放列表》、《清潭国际高等学校》和《奇怪的她》等。最近在《我的女友比我帅》中饰演金至恩（Arin 饰）变成男人的「金至勋」一角，下一部作品也备受期待！



