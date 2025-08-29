《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN MACAU》顺利举行 大声与全场粉丝齐心打造专属彼此的宇宙

BIGBANG成员大声载誉归来，在8月23日 (星期六) 假澳门新濠影滙综艺馆顺利举行《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN MACAU》，再次点燃澳门的盛夏热情。当晚大声倾情演出，粉丝的应援声此起彼落，延续了去年的夏日约定，在这个专属大声和他粉丝的宇宙中，把欢乐与感动推到最高点！

演出序幕以〈Universe〉定锚，大声甫出场即点燃全场；欢呼声尚未落下，〈Last Girl〉与〈JUMP〉紧接登场，他温暖而有力的骚灵嗓线穿透场馆，将情绪层层推高！现场粉丝亦毫不吝啬落力回应，以最整齐、热烈的应援展示对大声的爱和支持，让大声多次对观众席比心并笑说：「澳门粉丝好正，sososo 好正，世一！」，温暖气氛直线攀升！

而今年推出的迷你专辑《D’s WAVE》是大声相当满意的音乐作品集，摇滚骨架与骚灵旋律交织，现场呈现更为立体；而是次同名巡演亦成为大声个人音乐发展上的标志章节，同时又延续了上一次巡演的真诚与热情。



到了抒情歌部份，可爱的大声暂时收起玩笑，深情地演唱一首又一首慢歌。大声的歌声真摰浑厚而不矫饰，完美表达出他对音乐的真诚，以及对粉丝的由衷感谢。

演出中段，他献上BIGBANG串烧展开回忆杀，〈MONSTER〉、〈STUPID LIAR〉一出，全场合唱震耳欲聋。紧接著，他把〈Oh My Friend(feat. No Brain)〉最后一句改成「사랑해 마카오（I LOVE MACAU）」回应粉丝的热情，在欢腾中为这段经典串烧暂时画上句号。



另外，与粉丝之间的有爱互动当然也是这趟「D’s WAVE」的重点之一。大声在感言环节中以英语分享能够再度履行澳门夏日之约的喜悦，还不时抛出几句广东话掀起呼声，其后又朗读写给澳门粉丝的亲笔信：「从去年站上同一舞台至今，时间飞逝，其间有〈D-LITE JAPAN LIVE TOUR 2024 “D’s IS ME”〉与网络节目〈ZIP DAESUNG〉等新尝试，感激粉丝支持使计划一一实现，盼望「我们」的演唱会成为生命中最长久的常规；答应大家，在失声之前，会一直唱下去。」粉丝即时大喊他的名字呼应，他也笑著回以「Macau fans! Macau fans!」，互不相让，场面搞笑又温馨。

安可时，他提到今年是出道第19年，并笑言期待明年20周年能与成员一同重返澳门，热唱BIGBANG经典，还有趣补充，届时轮到其他成员的段落，他终於可以在台上「唞唞」。



整晚演出最终以〈Look at me, Gwisun〉总结，大声的搞鬼演绎配上彩带冲天，将全场气氛再度推向颠峰；他亦不忘再与大家约定：「下次见！」。

《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN MACAU》不仅是巡演的其中一站，更像大声和粉丝之间的一个盛夏约定：你来，我在；你唱，我和；无论哭或笑，我们都有彼此。大声所及之处总有富穿透力的歌声、温馨的笑声，这亦是粉丝们最爱大声的原因，让我们继续期待大声的下一个回归！

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

