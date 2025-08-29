鄭星一到底惹了什麼？好友看《我們的藍調時光》竟狂罵「你算什麼啊！」

演員鄭星一近日在YouTube節目《心酸的哥哥申東燁》中，分享了自己在電視劇《我們的藍調時光》 與申敏兒合演時的爆笑趣事，引發觀眾哄堂大笑。

《我們的藍調時光》中，鄭星一飾演申敏兒的前夫，經常和她上演爭吵戲碼。 有一次，他的一群朋友看完這些場景後竟然忍不住爆粗口，「你算什麼啊？ 因為申敏兒不打掃就生氣？」鄭星一聽了也只能哭笑不得，笑稱朋友的反應比戲劇還精彩。



《我們的藍調時光》以濟州島為背景，講述普通人在生活中經歷的各種喜怒哀樂。 鄭星一在劇中飾演單親爸爸，獨自撫養兒子，精湛演技讓觀眾留下深刻印象。



鄭星一自2002 年以舞台劇出道，累積多年演技經驗。 憑藉 Netflix劇集《黑暗榮耀》中的「河度領」一角人氣和知名度大幅提升。 然而在這部劇之前，他度過了一段很長時間的無名期。 前段時間，鄭星一作客MBN綜藝《全炫茂計劃》時就曾透露過無名期時的生活，「我一邊打工，一邊慢慢演出。 幾乎什麼都做過，大多是靠開車的工作，像代駕、代客停車都做過。 有一次我早上在一家咖啡廳開門營業，中午負責停車管理，晚上又在酒吧上班。」鄭成一還爆料：「就算《黑暗榮耀》拍完後，我還是做過兼職。 像是Coupang（韓國外送平台）送貨。」



此外，鄭星一的新作也即將與觀眾見面，他將在9月5 日上映的電影《謀殺報告》（暫譯，《살인자 리포트》）中挑戰全新角色—連環殺人魔，讓粉絲拭目以待。

