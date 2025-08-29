郑星一到底惹了什么？好友看《我们的蓝调时光》竟狂骂「你算什么啊！」

演员郑星一近日在YouTube节目《心酸的哥哥申东烨》中，分享了自己在电视剧《我们的蓝调时光》 与申敏儿合演时的爆笑趣事，引发观众哄堂大笑。

《我们的蓝调时光》中，郑星一饰演申敏儿的前夫，经常和她上演争吵戏码。 有一次，他的一群朋友看完这些场景后竟然忍不住爆粗口，「你算什么啊？ 因为申敏儿不打扫就生气？」郑星一听了也只能哭笑不得，笑称朋友的反应比戏剧还精彩。



《我们的蓝调时光》以济州岛为背景，讲述普通人在生活中经历的各种喜怒哀乐。 郑星一在剧中饰演单亲爸爸，独自抚养儿子，精湛演技让观众留下深刻印象。



郑星一自2002 年以舞台剧出道，累积多年演技经验。 凭藉 Netflix剧集《黑暗荣耀》中的「河度领」一角人气和知名度大幅提升。 然而在这部剧之前，他度过了一段很长时间的无名期。 前段时间，郑星一作客MBN综艺《全炫茂计划》时就曾透露过无名期时的生活，「我一边打工，一边慢慢演出。 几乎什么都做过，大多是靠开车的工作，像代驾、代客停车都做过。 有一次我早上在一家咖啡厅开门营业，中午负责停车管理，晚上又在酒吧上班。」郑成一还爆料：「就算《黑暗荣耀》拍完后，我还是做过兼职。 像是Coupang（韩国外送平台）送货。」



此外，郑星一的新作也即将与观众见面，他将在9月5 日上映的电影《谋杀报告》（暂译，《살인자 리포트》）中挑战全新角色—连环杀人魔，让粉丝拭目以待。

