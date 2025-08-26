漫改劇《親愛的X》最新預告！金裕貞飾演「反社會人格惡女」又美又瘋批，網：太期待了！

由金裕貞、金永大主演的《親愛的X》公開最新預告！短短的幾秒金裕貞展現多種面貌，太期待這部了！

劇中，金裕貞飾演爲了活下來而戴著面具的女人「白雅珍」，她是大韓民國頂級演員，雖然擁有耀眼的外貌和親切善良的品格，但是對於惹自己生氣的人卻徹底展現出惡魔般面貌的「反社會人格」角色。踩著童年傷痕一步步往上爬，但所有的一切在她到達頂峰的瞬間開始崩塌。



公開的最新預告中，金裕貞說著：「希望能走到最高處，讓所有瞬間都轉變為機會，我會爬到誰都不敢對待我的高處。」短短的40秒預告，金裕貞展現陰森、瘋批、亮麗、害怕等多種面貌，還說話的語氣都很不同。讓網友紛紛留言：「真的好期待」、「怎麼還要等到11月」、「我一直重覆播放，金裕貞太漂亮了」、「啊～金裕貞瘋了，因爲是從小看過的演員，所以以爲只會演善良溫順的角色」、「還以爲在看畫報集呢～太漂亮了吧」、「不愧是裕貞的演技值得信賴」等等。



《親愛的X》由曾執導《Dream High》、《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》和《Sweet Home》等作品的李應福導演執導，劇本由2018年KBS獨幕劇徵集活動中獲得最優秀獎的崔子元（최지원）編劇執筆，預計在11月播出。

