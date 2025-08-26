漫改剧《亲爱的X》最新预告！金裕贞饰演「反社会人格恶女」又美又疯批，网：太期待了！

由金裕贞、金永大主演的《亲爱的X》公开最新预告！短短的几秒金裕贞展现多种面貌，太期待这部了！

剧中，金裕贞饰演爲了活下来而戴著面具的女人「白雅珍」，她是大韩民国顶级演员，虽然拥有耀眼的外貌和亲切善良的品格，但是对於惹自己生气的人却彻底展现出恶魔般面貌的「反社会人格」角色。踩著童年伤痕一步步往上爬，但所有的一切在她到达顶峰的瞬间开始崩塌。



公开的最新预告中，金裕贞说著：「希望能走到最高处，让所有瞬间都转变为机会，我会爬到谁都不敢对待我的高处。」短短的40秒预告，金裕贞展现阴森、疯批、亮丽、害怕等多种面貌，还说话的语气都很不同。让网友纷纷留言：「真的好期待」、「怎么还要等到11月」、「我一直重覆播放，金裕贞太漂亮了」、「啊～金裕贞疯了，因爲是从小看过的演员，所以以爲只会演善良温顺的角色」、「还以爲在看画报集呢～太漂亮了吧」、「不愧是裕贞的演技值得信赖」等等。



《亲爱的X》由曾执导《Dream High》、《太阳的后裔》、《鬼怪》、《阳光先生》和《Sweet Home》等作品的李应福导演执导，剧本由2018年KBS独幕剧徵集活动中获得最优秀奖的崔子元（최지원）编剧执笔，预计在11月播出。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻