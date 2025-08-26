好評韓劇《暴君的廚師》驚爆低級錯誤！誤用漢字掀熱議，官方出面道歉：「很抱歉造成混淆」

全新奇幻韓劇《暴君的廚師》承認出現漢字（中文）呈現錯誤，並對觀眾們致歉。

今天（26日），tvN 週末劇《暴君的廚師》製作組向韓媒TVDaily表示：「在《暴君的廚師》第一集播出時，『太平聖大』的漢字標記出現部分錯誤。製作組已經確認情況，並正在進行修正作業。」



製作組說明：「修正完成後，將會反映在重播及 VOD 服務中。日後在製作與審核過程中會更加謹慎，避免此類事件再度發生。對於造成的混亂，我們深感抱歉。」

此前，23日播出的第一集中，米其林三星主廚延志永（潤娥 飾）意外穿越至古代，與王李獻（李彩玟 飾）相遇。劇中出現一面寫有「太平聖大」的旗幟，實際上應寫為「太平聖代」，卻將「代」誤寫成「大」。



觀眾指出：「用翻譯器一查，竟然變成了⭢太平聖大學。」紛紛批評製作組的疏失。特別是《暴君的廚師》屬於融合古裝劇類型，並將透過 Netflix 向全球公開，因此更應該嚴格把關，避免這樣的低級錯誤。



《暴君的廚師》講述一位在巔峰時刻意外穿越過去的主廚，與最壞的暴君、同時也是絕對味覺擁有者的王相遇後，展開一段生存型奇幻浪漫喜劇。該劇已於 23 日首播，並於每週六、日晚間 9 點 20 分播出。



