【韓網熱門】《Kpop 獵魔女團》北美開放Sing Along唱跳場，振宇去世讓小觀眾反應超激烈！

Netflix動畫電影《Kpop獵魔女團》上線2個月熱度仍未退，於8月23日與24日在加拿大及美國部份戲院推出特別場次「KPop Demon Hunters：A Sing Along Event」，讓觀眾可在現場盡情跟唱跟跳，吸引到眾多不同年齡層的觀眾，氣氛超級火熱！

多名網友分享了現場盛況，其中振宇消失的片段，劇場裡充滿小觀眾們的哭喊尖叫，在韓網引起熱議XD



The reactions to jinu death takes me out the whole theatre going thru it pic.twitter.com/lr5sY87wqK — eli (@taekittaekook) August 24, 2025

韓國網友評論：

1. 小朋友們簡直瘋掉了kkk我也想加入kkkk

2. 閉上眼睛聽根本像是災難現場kkk

3. 這是4D嗎？

4. 明明是看過十次以上的場景，居然還能有這麼大反應

5. 「Jinu OH MY GOD NOOOO」kkkkk太好笑太可愛啦

6. 我昨天也去看了Sing Along（在美國），我們廳裡也全場尖叫kkk兩個人唱〈Free〉之後，有人喊「快說我愛你!!!!!」然後大家都爆笑

7. 最後高潮的時候，小朋友們全都衝出座位，跑到螢幕前邊跳舞邊看kkk超狂kkk



8. 美國動畫都會給出男女主角在一起的Happy Ending，這也許是他們人生中經歷的第一個Bad Ending結局吧kkk

9. 孩子們啊，韓式BE結局才是最香的啊

10. 他們哪見過男主死掉的動畫啊kkk就是因為這樣才更有人氣呢

11. 能夠一起分享這份精神衝擊，一定會成為終生難忘的回憶kkk

12. 我還沒看過，但感覺就像《鬼怪》裡金高銀把劍拔出來時，孔劉瞬間消失那種感覺kkk觀眾們好可愛（*小編笑著笑著就哭了T.T）

13. 還看到應援棒，不對，是阿米棒kkk看來有K-pop粉絲也在場

14. 能有這樣一個讓小朋友們釋放情緒、毫無保留地共鳴的空間，我覺得蠻好

15. 比海外reaction影片還要有趣kkkk

16. 在韓國也辦這樣的活動吧，讓他們看看reaction大國的威力kkk

出處：https://theqoo.net/hot/3884870742

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞