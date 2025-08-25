IVE Liz頭皮烏龍衝上熱搜，髮片鬆動秒變「脫髮風波」！笑喊：那樣看起來反而更自然啦～

超人氣女團 IVE 再次證明「全球K-POP風暴中心」的地位——她們不僅受邀連續兩年登上世界級音樂祭「Lollapalooza Berlin」，更在出道短短 1,319天 就躍升為「壓軸頭牌（Headliner）」！

剛落地柏林，IVE就火速投入彩排，完全沒有時差藉口。 這份「鐵人級專業」讓人懷疑：IVE是不是偷偷裝了太陽能電池？

在移動途中，張員瑛還自封「天氣小仙女」，吐槽說：「我獨自活動時天氣總是晴朗，但我們團裡有人是『天氣妖怪』。」結果Liz立刻舉手認罪：「沒錯，那就是我。」現場秒變綜藝。



IVE準備了55分鐘、14首歌的「大型套餐式舞台」。 最年輕的忙內李瑞雖然一度累到小臉皺皺，但仍自信表示：「我是最年輕的，體力當然沒問題！只是為了正式舞台才在彩排跳太用力啦~」這波反向「自我安慰」讓粉絲爆笑。臨時有6首歌的順序被調換，身為隊長的安兪真立刻發揮「急救隊長」本色，冷靜調度全場。 成員們讚嘆：「兪真就是IVE的Google Drive，整理全靠她！」

IVE的舞台前一天，大家還在擔心「打雷就要取消演出」。 好在天公稍微給面子，表演沒被中斷，但成員們還是全員被淋到。 其中最爆笑的是Liz，因為雨水+前額瀏海假髮片鬆動，她乾脆自己扯掉，結果「瀏海稀疏style」直接衝上熱搜。 她笑說：「倒不如自己撕掉，至少看起來像自然掉髮~」其他成員立刻補刀兼安慰：「不管怎樣妳都漂亮！」



演出結束後，安兪真驚訝：「比想像中更多觀眾會唱我們的歌！」張員瑛則感性表示：「因為現場粉絲說很愛我們的音樂，舞台也變得更完整。」

結果就是IVE不僅演出盡興，還靠「天氣梗+假髮烏龍」意外送上柏林限定綜藝場。 這就是IVE——唱得了大舞台，也能靠瀏海掀翻社群。



