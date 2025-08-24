「水彈女神」權恩妃為Waterbomb瘦到只剩41kg！靠鵪鶉蛋和優格度日，排練時暈倒健康亮紅燈

在23日播出的MBC綜藝節目《全知干預視角》裡，權恩妃公開了身為歌手、建築物持有人以及咖啡廳CEO的日常生活，透露因過度節食減肥導致健康出狀況，目前正逐步恢復中。

權恩妃從2023年起連續3年出演Waterbomb水炸彈音樂節，以優質舞台和火辣身材獲封「水彈女神」，今年7月登上Waterbomb首爾舞台，憑藉性感比基尼造型和火熱表演再次掀起話題。權恩妃回憶當時情景，感到十分滿意：「想著要展現新的舞台，結果觀眾反應真的很好。」



原計劃接續出演Waterbomb釜山舞台的她，卻在演出前一天因健康原因宣佈缺席，令粉絲惋惜。 經紀人透露，權恩妃在演出前兩天排練舞蹈時突然暈倒，狀況非常不好，醫生強調必須絕對休養，所以才決定取消演出。

談及目前狀態，權恩妃坦言：「現在好多了。 當時為了舞台準備，飲食控制太嚴格，真的有點過度了。」她透露當時僅靠優格與鵪鶉蛋維持飲食，「原本體重約47到48公斤，但現在只剩41到42公斤。 為了恢復健康，現在正努力補充營養。」



此外，權恩妃也展現了「24億韓元建築物持有人」及咖啡廳 CEO 的一面。 權恩妃的咖啡廳以閣樓為主題，大約花了一年時間進行籌備。 她回憶道：「高中時曾在麵包店打工兩年，一直有開店的夢想。 食譜全都是我自己研發，烘焙和飲料開發都親自參與，還會查找YouTube資料、到各家咖啡廳取經，做出多種嘗試後再調整成自己的風格。」

權恩妃的建築物裡不僅有自己的咖啡廳，還考慮到經紀人生活不易，以低於市價的價格將兩層空間租給兩位經紀人居住，即便經紀人以後要負責其他藝人，也不會趕他們出去。



▽根據權恩妃的回憶，這場2025 Waterbomb應該就是體重只有41kg的時候，真的瘦到腹肌和肋骨都能看到，歐尼不要再那麼拼命了啊：



