「水弹女神」权恩妃为Waterbomb瘦到只剩41kg！靠鹌鹑蛋和优格度日，排练时晕倒健康亮红灯

在23日播出的MBC综艺节目《全知干预视角》里，权恩妃公开了身为歌手、建筑物持有人以及咖啡厅CEO的日常生活，透露因过度节食减肥导致健康出状况，目前正逐步恢复中。

权恩妃从2023年起连续3年出演Waterbomb水炸弹音乐节，以优质舞台和火辣身材获封「水弹女神」，今年7月登上Waterbomb首尔舞台，凭藉性感比基尼造型和火热表演再次掀起话题。权恩妃回忆当时情景，感到十分满意：「想著要展现新的舞台，结果观众反应真的很好。」



原计划接续出演Waterbomb釜山舞台的她，却在演出前一天因健康原因宣布缺席，令粉丝惋惜。 经纪人透露，权恩妃在演出前两天排练舞蹈时突然晕倒，状况非常不好，医生强调必须绝对休养，所以才决定取消演出。

谈及目前状态，权恩妃坦言：「现在好多了。 当时为了舞台准备，饮食控制太严格，真的有点过度了。」她透露当时仅靠优格与鹌鹑蛋维持饮食，「原本体重约47到48公斤，但现在只剩41到42公斤。 为了恢复健康，现在正努力补充营养。」



此外，权恩妃也展现了「24亿韩元建筑物持有人」及咖啡厅 CEO 的一面。 权恩妃的咖啡厅以阁楼为主题，大约花了一年时间进行筹备。 她回忆道：「高中时曾在面包店打工两年，一直有开店的梦想。 食谱全都是我自己研发，烘焙和饮料开发都亲自参与，还会查找YouTube资料、到各家咖啡厅取经，做出多种尝试后再调整成自己的风格。」

权恩妃的建筑物里不仅有自己的咖啡厅，还考虑到经纪人生活不易，以低於市价的价格将两层空间租给两位经纪人居住，即便经纪人以后要负责其他艺人，也不会赶他们出去。



▽根据权恩妃的回忆，这场2025 Waterbomb应该就是体重只有41kg的时候，真的瘦到腹肌和肋骨都能看到，欧尼不要再那么拼命了啊：



