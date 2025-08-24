【多圖+影片】邊佑錫帥氣亮相2025 K-WORLD DREAM AWARDS藍毯活動，暖男微笑太迷人

韓流盛典「2025 K-WORLD DREAM AWARDS」藍毯活動於21日下午在首爾松坡區蠶室室內體育館盛大舉行，演員邊佑錫頒獎以嘉賓身份出席，在藍毯照片墻簽字並接受媒體拍照。

邊佑錫以全黑西裝搭配白色內襯，剪裁俐落，在身高190cm的模特比例加持下更顯高挑帥氣。











K-WORLD DREAM AWARDS是全球最大規模、動員眾多K-POP明星的韓流盛典，最初於2017年以「第一屆Soribada Best K-Music Awards」起步，今年已邁入第9屆。

今年典禮同樣星光熠熠，包含BTOB、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER、CRAVITY、IVE、LE SSERAFIM、tripleS、Young Posse、FIFTY FIFTY、NCT WISH、ILLIT、Kickflip、Hearts2Hearts、Kiikii、NEWBEAT、 AHOF等新生代與人氣偶像團體悉數登場; 此外，樂團 LUCY、Xdinary Heroes、QWER、Dragon Pony以及歌手朴瑞鎮、朴芝賢、Paul Kim、姜丹尼爾也列入豪華出演名單。

