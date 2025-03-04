洪錫天盛邀G-DRAGON上《寶石盒》，GD回覆了三個字！他再發邀請：全智賢&IU都來不了

BIGBANG G-Dragon（GD）發行新專輯，還積極亮相音樂節目打歌，由他出演的綜藝節目《Good Day》更是掀起追看熱潮，果然「龍哥」一出手就能讓韓娛圈顫抖，各大綜藝節目也紛紛拋來橄欖枝，洪錫天也坐不住了！

洪錫天的綜藝節目《洪錫天的寶石盒》節目會邀請他認可的寶石男藝人來，讓嘉賓在節目中展現真實反應。洪錫天已向GD發出邀請：「真的很好奇GD的『寶石盒』！GD，你是我永遠的寶石和繆斯，不要只去（李）龍真那裡（PS：李龍真的《龍塔羅》節目）』，也來上《寶石盒》吧。 你跟龍塔羅不搭，還是我們《寶石盒》最適合你！」他還回憶道：「在曹世鎬的婚禮上，我就跟你和太陽說過，你們是我的寶石，隨時都可以上節目，還記得吧？ 我當時連孫錫久都拜託過了！這可不是誰都能來的地方，曹世鎬和李龍真想來都沒機會。 一定要來一次啊，志龍！你這次的歌曲、時尚、舞台真的太完美了，果然是GD，無敵爆炸！」



看到這番熱情的邀約，GD本人也親自留下了「嗯嗯嗯？」（是是是？ ）的評論，洪錫天隨即用長篇留言回應。 洪錫天表示：「我的寶石GD，羞澀地回復是不是太可愛了？ 上《寶石盒》完全不用擔心，只要來就行！」再次向GD發出熱情邀約。



洪錫天接著說道：「我現在要開始練習GD的舞蹈了，穿著裙子練習中。54歲的哥哥要跟上GD的時尚和歌曲可不容易，但因為你一直是我的寶石，所以我會挑戰一下。不過藍色頭髮我是真的跟不上，你懂的吧？我的頭型就這樣，髮型實在是無法模仿……啊！假髮！如果GD你能上《寶石盒》，那我就戴上藍色假髮、穿上裙子模仿你，趕緊空出時間吧！求求你接受我的執著，我們《寶石盒》可不是隨便誰都能上的！Mikey Madison？ Demi Moore？ Beyoncé？ IU？ 金高銀？ 全智賢？ 她們都不行，通通被PASS！」

他還強調：「這次的機會只給你，趕快抓住它吧，plz！！！如果你不上節目，我的心會很難受，too bad。」並在文末加上了「#洪錫天的寶石盒」標籤，引發了網友們的歡笑。

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