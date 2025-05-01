李常敏親自宣布婚訊「是很晚才找到的珍貴之人」，HAHA、金智珉、洪錫天、吳珉錫等祝福

李常敏（李尚敏）昨30日傳出婚訊，他擔任班底的節目《我家的熊孩子》所屬電視台SBS代為證實並透露詳情可收看播出，他後來也親自發文宣布好消息。

*先前報導回顧：

〈《我家的熊孩子》喜事連三！金鍾旼、金俊昊後是李常敏！今夏結婚搶先金俊昊〉



李常敏公開手寫信，文中寫道：「大家好，我是李常敏。大家應該都被突如其來的消息嚇到了吧？傳達消息的我現在也很緊張。我有了一個非常愛的人，想和她一起走過人生的第二幕。是讓我無論遇到什麼困難都想守護的人，想著如果和她在一起，應該可以幸福地度過一生。」

「因為是很晚才找到地珍貴之人，所以很小心翼翼，也遲了告訴身邊的人。雖然讓大家嚇到了，但希望能一起開心、一起為我祝福，我將不勝感激。今後也一直替我加油、鼓勵我的人們，為了報答大家，時時刻刻會更帶著責任感地生生活下去。──李常敏」



貼文底下一排藍勾勾名人留言祝福，包括DinDin、HAHA、金智珉、李連福、金相赫、沈珍華、董賢培、洪錫天、申智、蔡麗娜、T-ARA孝敏、朴澀琪、張聖圭、吳珉錫、姜在俊、宋歌人、金風、Rhymer Kim（BRANDNEW MUSIC代表）、韓素英、柳河……等等，歌謠界後輩HAHA還喊他「雷鬼之神」。



而《我家的熊孩子》夥伴之一、金俊昊的未婚妻金智珉留言：「身為昨天也在場的1人，感到超幸福。」看來金智珉也參與了《我家的熊孩子》李常敏宣布婚訊的錄影，從金智珉的語氣來看，不曉得是不是求婚內容？和金智珉相反，洪錫天倒是遺憾自己沒能到場，但仍表達祝福並喊「常敏讚讚」。難得的是，《熊孩子》突然消失多年的成員吳珉錫也出現祝福：「哇……哥……！真心恭喜你！」



李常敏在《我家的熊孩子》宣布婚訊的內容將在11日播出，網友除了祝福之外也好奇對象是否是先前節目上相親的對象，還有人笑說衍生節目《脫掉鞋子恢單4Men》「瓦解中」，因為李常敏和金俊昊相繼再婚後，恢單男就只剩卓在勳和林元熙了，林元熙疑似還有曖昧對象發展中。

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