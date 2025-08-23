「韓流舞王」Rain讓「女神老婆」金泰希心動的關鍵禮物，居然是一本書！正在追愛的你趕快學起來～

【影片】韓劇女神代表人物之一的演員：金泰希，出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》分享了她與老公Rain的戀愛故事，兩人似乎都不是一見鍾情、而是日久生情呢～。

主持人劉在錫問到：「妳是何時產生想跟Rain結婚的這個想法呢？」金泰希表示他們好像都不算是一見鍾情的狀況，初見面時只覺得Rain是個很有人氣又很努力的演員兼歌手，喔～很了不起呢！（淡淡的反應，劉在錫也忍不住模仿XD）總之並沒有太多想法。



金泰希補充道如果要戀愛的話，應該要有一眼就怦然心動的感覺才對，一開始並沒有！是過了好一陣子，那樣的瞬間才出現。

Rain每次見面總是會送給自己一些沒有負擔的小禮物，像是蠟燭、存著歌曲的MP3（音樂播放器），還送了一本他讀了覺得很有趣的小說。收到這本小說之後，金泰希就放著沒有去看，是直到某天她有很多煩惱，心裡很亂的時候，在思考該怎麼辦時，想說還是看個書，就睡覺吧！結果發現，Rain在前面的頁數上面寫了滿滿的一封信，就是從那時候開始的。



金泰希說其實沒什麼特別的內容，但是在她的身心俱疲的狀態下打開，就忍不住笑了出來，成為了讓她卸下心防的契機。Rain就是那個讓難過的金泰希笑出來的男人～～～。



▼這招很會！Rain讓金泰希卸下心房＆對他心動的原因：



▼Rain寵妻放閃！在老婆金泰希IG狂留愛心～



節目上還有談到兩人的育兒故事，大家可以到friDay影音上回看這一集（第307集）節目喔！

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞