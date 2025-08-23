Netflix《Kpop獵魔女團》導演揭密靈感來源：結合韓國巫俗文化與女性敘事，第二部構思曝光！

Netflix 原創動畫 《K-pop獵魔女團》上線以來人氣居高不下，22日在首爾龍山區CGV舉辦的記者會上，導演之一瑪姬·姜（Maggie Kang）分享了作品相關的故事與後續構想。

《K-pop獵魔女團》由韓裔加拿大導演瑪姬·姜（Maggie Kang）與 Chris Appelhans共同執導，講述秘密從事惡魔狩獵的K-pop女團HUNTR/X，與威脅世界的男子偶像團體Saja Boys進行戰鬥，對抗惡靈、守護世界的奇幻冒險故事。



深植傳統的巫俗文化與女性敘事

姜導演透露，角色「露米」的誕生靈感其實來自韓國傳統的巫俗（薩滿教）文化。 她強調了以「巫師」作為女性敘事切入點的意義：「傳統上多數巫師都是女性，這一點非常有趣。 她們在驅鬼儀式中穿著男性服飾，不僅讓人感受到力量，更是一種進步且帶有女性主義意味的象徵。 所以，我自然而然地將女性敘事和巫俗元素以隱喻的方式融入了劇情。」

她進一步解釋，作品的靈感之一就來自薩滿教的驅鬼儀式「굿」，因為它是結合音樂、舞蹈、服飾的綜合藝術，非常接近K-POP的表演形式：「굿就像一場最初的音樂會。 巫俗文化透過音樂和舞蹈驅逐惡靈，這一概念原本就存在於我們的文化裡，與HUNTR/X完美適配，自然就產生了這樣的連結。」



顛覆常規的主題與女性角色

對於《K-pop獵魔女團》獲得如此高人氣的原因，姜導演認為劇情和角色是決定性因素，而電影的核心主題是「羞恥心」：「每個人都渴望獲得愛情、安定、認可，都有想要掩藏在內心的東西。 這是一種普遍存在的敘事，一定能讓所有人感到共鳴。」

姜導演亦特別強調，很多動畫片傾向於把女性角色做得美觀，既不能太搞笑也不能太愚蠢，而她想創造的是毫不修飾的、自信的女性形象：「我想看到確實搞笑的臉、吃東西時很喜感的樣子，想看到像我這樣的女人，想展現真正搞笑的女性角色。」



強烈的文化身份認同造就動力

姜導演透露了製作《K-pop獵魔女團》的初衷，居然可以追溯到國小二三年級。 當時教師無法在地圖上找到韓國，直到她解釋位於中國和日本之間並親自指出：「和另外兩個國家不同，韓國被標示為發展程度較低的國家，這讓我感到非常震驚。 從那時起，我就想要讓世界了解我們國家的地位。」姜導演認為很多西方人製作的韓國內容缺乏正確的考據，所以組建了韓國人團隊，花了7年時間，對電影中每一個細微元素都用心打磨。

身為徐太志和孩子們、H.O.T的粉絲，姜導演對韓國文化有極強的認同感，甚至偶爾會忘記自己其實是加拿大人：「我們有必要對自己的文化感到自豪。 有些僑胞會對身份認同感到混亂，但我從來都認為自己是韓國人。」



會不會有第二部？

對於後續作品，姜導演透露有可能加入韓國演歌Trot的元素：「雖然還沒有正式宣佈，但我有很多幕後故事和點子。 有很多想合作的音樂人，希望能以Trot等韓國音樂類型進行呈現，也想加入一些重金屬元素。」



