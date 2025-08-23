【韓網熱門】LE SSERAFIM金采源與愛犬「親親」（？）引討論！外網「好髒」vs韓網「很正常」

女團LE SSERAFIM成員金采源通過Weverse分享了與愛犬Shiro久違重逢的影片，Shiro激動地不斷舔舐采源的嘴巴久久，采源也撅起嘴唇迎接、揉搓Shiro的毛髮，看起來十分開心。

채원님과 시로......... 앙 이라는 감정이 느껴짐 pic.twitter.com/gcH8mY25xW — 채소 (@chax30_) August 20, 2025

大部份韓國網友對這段影片的反應都是「好可愛」，包括Shiro前腳踩在采源臉頰這一細節。然而西方網友卻紛紛指責噁心、不衛生、不正常，因為寵物的嘴巴可能舔過很多地方、含有很多細菌。

其實不只采源，很多K-POP偶像例如Stray Kids鉉辰、SEVENTEEN Hoshi、本月少女汝真也都分享過被愛犬舔嘴唇的影片或照片。 韓國網友解釋稱，韓國的狗主人經常和愛犬進行親親之類的互動，反而人身上的細菌更多，沒有人會認為這些偶像的行為奇怪。



隨後，西方網友開始教育韓國網友應該糾正衛生觀念、「停止和狗狗親熱」，更加令韓國網友感到無語，表示他們把狗狗養得很乾淨、只是出於對狗狗的喜愛才做出這些行動，並指出西方人也沒乾淨到哪去。

韓國網友評論：

1. 我也會和我的狗狗親親，但... 好像不會這麼久

2. 看影片之前我想：「和愛犬親親有什麼問題嗎？」看了之後... 嗯...

3. 怎麼可能不親親，每天都要跟我的狗親親一百次

4. 這不只是「親親」而已吧，她撅起嘴唇在迎接耶...

5. 我也養狗，但這段影片讓我感到尷尬

6. 為什麼大家反應那麼激烈？ 外國不是也有很多會和狗狗熱吻的犬主嗎？

7. 西方人會穿著鞋子上床耶，有什麼資格說我們不衛生

8. 我不養寵物，看起來確實有點不衛生...

9. 這確實很噁心，我們應該把它想像成舔一塊沾滿灰塵的棉花棒

10. 確實很髒，我們也應該改一改這個習慣了

