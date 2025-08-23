【韩网热门】LE SSERAFIM金采源与爱犬「亲亲」（？）引讨论！外网「好脏」vs韩网「很正常」

女团LE SSERAFIM成员金采源通过Weverse分享了与爱犬Shiro久违重逢的影片，Shiro激动地不断舔舐采源的嘴巴久久，采源也撅起嘴唇迎接、揉搓Shiro的毛发，看起来十分开心。

채원님과 시로......... 앙 이라는 감정이 느껴짐 pic.twitter.com/gcH8mY25xW — 채소 (@chax30_) August 20, 2025

大部份韩国网友对这段影片的反应都是「好可爱」，包括Shiro前脚踩在采源脸颊这一细节。然而西方网友却纷纷指责恶心、不卫生、不正常，因为宠物的嘴巴可能舔过很多地方、含有很多细菌。

其实不只采源，很多K-POP偶像例如Stray Kids铉辰、SEVENTEEN Hoshi、本月少女汝真也都分享过被爱犬舔嘴唇的影片或照片。 韩国网友解释称，韩国的狗主人经常和爱犬进行亲亲之类的互动，反而人身上的细菌更多，没有人会认为这些偶像的行为奇怪。



随后，西方网友开始教育韩国网友应该纠正卫生观念、「停止和狗狗亲热」，更加令韩国网友感到无语，表示他们把狗狗养得很干净、只是出於对狗狗的喜爱才做出这些行动，并指出西方人也没干净到哪去。

韩国网友评论：

1. 我也会和我的狗狗亲亲，但... 好像不会这么久

2. 看影片之前我想：「和爱犬亲亲有什么问题吗？」看了之后... 嗯...

3. 怎么可能不亲亲，每天都要跟我的狗亲亲一百次

4. 这不只是「亲亲」而已吧，她撅起嘴唇在迎接耶...

5. 我也养狗，但这段影片让我感到尴尬

6. 为什么大家反应那么激烈？ 外国不是也有很多会和狗狗热吻的犬主吗？

7. 西方人会穿著鞋子上床耶，有什么资格说我们不卫生

8. 我不养宠物，看起来确实有点不卫生...

9. 这确实很恶心，我们应该把它想像成舔一块沾满灰尘的棉花棒

10. 确实很脏，我们也应该改一改这个习惯了

