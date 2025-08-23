《劉QUIZ》大神劉在錫將訪問比爾蓋茲和《Kpop 獵魔女團》導演，歷代關注度最高的一集！！

【最新預告】tvN 招牌綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》將迎來Microsoft微軟創辦人：比爾蓋茲，和在全球爆紅的Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》導演瑪姬·姜（Maggie Kang），歷代級的採訪組合引爆期待。

將於8月27日播出的《劉QUIZ ON THE BLOCK》第308集，將以全球特輯形式呈現。

當天的嘉賓包括一經公佈出演消息便引發熱議的比爾蓋茲（Bill Gates），以及在全球掀起熱潮的動畫電影《Kpop 獵魔女團》韓裔導演瑪姬·姜，這兩人都在全球展現了自身的影響力，他們背後的故事讓人相當好奇。





特別是《劉QUIZ》公開了劉在錫、曹世鎬與比爾蓋茲一同合照的畫面，更加引人注目。據悉，在實際錄製現場迎接比爾蓋茲的劉在錫和曹世鎬，難掩緊張與興奮，但隨著關於人生價值與生活等多樣話題的交流，現場氣氛逐漸變得自在，最後更充滿笑聲。





究竟比爾蓋茲將在《劉QUIZ》分享什麼故事？與兩位MC的交流又是如何？挑戰問答是否成功？以及《Kpop 獵魔女團》導演的更多製作花絮與靈感故事，都引發眾人的好奇。

這一集堪稱歷代級的採訪組合《劉QUIZ》將在週三晚間8點45分播出，真的好想快點看到啊！！！

▼最新節目預告：

▼【影片】節目率先釋出比爾蓋茲在《劉QUIZ》猜題的片段：

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞