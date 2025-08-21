ASTRO車銀優入伍前最後一組雜志寫真公開！現場剪短髮挑戰新形象，工作人員齊穿同款送行

時尚雜誌《Esquire》畫報今日公開了ASTRO成員車銀優入伍前拍攝的最後一組寫真，為了展現與平常不同的形象，車銀優特意將頭髮剪短，還穿上長靴等個性十足的單品，更透露當天的工作人員也用心為他送行。

車銀優本次寫真與奢侈時尚品牌聖羅蘭合作，以清爽的短髮造型亮相。 車銀優在專訪中透露：「雖然距離真正入伍還有一點時間，但今天是我最後一次的官方行程。 到達拍攝現場下電梯後才知道，原來工作人員為了送我，特地穿上了統一的T恤。 到現在我還覺得有點不真實。」





當天所屬社工作人員特地穿上同一款T恤，上面印有「送（銀優）去當兵時穿的衣服」字樣以及車銀優的童年照片。 這件衣服的設計與隊友尹產賀7月底於個人IG公開的款式相同，也曾出現在車銀優透露理髮近況的IG PO文裡。





車銀優在拍攝途中剪去長髮，坦言道：「過去因為廣告與各種活動，沒辦法隨心所欲剪頭髮。 既然是最後一次作品，就想留下短髮造型的照片。 而且作為畫報，更需要展現過去無法展示的嶄新形象。」

車銀優還補充說：「拍攝聖羅蘭畫報的時候會更有趣，像是到大腿的長靴、到小腿的皮革外套，思考該如何透過寫真去詮釋這些個性十足的單品，過程很有意思。」





雖然車銀優已經入伍，但與粉絲相見的作品仍將陸續公開。 他透露：「為了不讓粉絲們感到我的缺席，提前一兩年開始做計劃並準備了幾部作品。 與姜河那、金英光、姜永錫、韓善夥等合作，講述朋友間友情與青春故事的電影《First Ride》即將上映。」車銀優還參與主演了Netflix劇集《The Wonder Fools》，飾演原則主義強、社交力稍弱的公務員「李運政」，已完成製作、即將播出。

此外，車銀優於7月28日入伍服兵役，預計將於2027年1月27日退伍。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

