[首爾旅遊]韓國醫美將於2025年底停止退稅〜年底前衝一波！如何選擇流水線醫美診所VS個人醫美診所

近來有許多人到韓國旅遊時，也會順便安排一個醫美行程，不過韓國提供醫美服務的診所真的非常多，形式也各有不同，在體驗了流水線以及個人醫美診所後，為大家比較一下其中的差異點。

服務流程：

無論是流水線診所或是一般醫美診所，都是需要事前預約的。大家可以在出發前，先在線上預約希望前往的時段，以免需要排隊久候。



流水線醫美診所通常價格非常透明，也號稱業界最便宜。一抵達之後就先由負責的客服人員進行諮詢，會先依照你的需求與膚況來推薦適合的療程，並提供對應價格，通常網路上寫的都是「最少」施打單位，一開口問了之後，實際施作價格都會比網路上的金額高出很多倍，客服人員會表示，就需要那麼多發才有效果。全程有中文翻譯人員在旁，你可挑選想要的療程之後進行付款。



個人診所則是先進入院長室，本次選擇的是一家位於清潭洞的醫美診所，院長是一位相當年輕帥氣的醫師，在YT上頗有人氣，但並沒有太多網紅介紹。他非常仔細地說明你的狀況，以及說明可能需要的療程以及改善效果，也會請來一位中文翻譯人員，有皮膚的相關疑問都可以詢問院長。而院長說明完畢後會引導你進入另一房間，有位美麗的室長負責向你說明對應的價格，並讓你選擇想做的療程。同行者有人若有希望體驗的新儀器，也可以提出想法，再由院長評估是否可行，由室長進行報價。決定後再到前台完成付款。





施行過程：

流水線醫美因為客人眾多，會直接請你自行卸妝洗臉，然後等待叫號。到一間一間小房間內施行療程。實際操作儀器的人雖然都穿著白袍，但也不知道是不是醫師，如果你要求錄影，通常他們會希望不入鏡，你拍自己的臉即可。其間也不會與你有交談，單純施打機器完畢。



個人醫美診所從等待時就有VIP的待遇，休息室相當美麗，並且由院長親自操作儀器施作，在開始操作時也會在你臉上先用筆畫出今日要施作的重點部位，以及期待達到的效果。要錄影或拍照都沒有關係，在進行的期間院長也會不時詢問「疼痛程度是0到10分中的幾分呢？」由於每個人對於疼痛耐受度不同，院長也可依照每一個人的耐受度來稍作調整。當然醫美診所從卸妝到敷上麻藥，以及療程完成後的冷卻收斂都有專人為你服務，與流水線感受很不同。另外即使是同樣機台，不同醫師的操作手法也是不盡相同的。



退稅方式：

流水線醫美通常在現場備有退稅機器，在當場就能刷護照與相關資訊進行退稅（大多退回信用卡中），個人醫美診所則是開好退稅單，請我們到機場再進行退稅（可退現金或信用卡）。



術後效果：

其實術後效果挺主觀的，因人而異，不過整體感覺上，個人診所的說明以及服務，總是比流水線來得更詳細（當然收費也較高），有時候多個療程一併施作很可能會有相互影響的問題，或是某些效果重疊就不需要，但流水線醫美就不會花時間解釋這些內容了。如果膚質不差，個人醫美診所也不會強力硬推最近很夯的麗珠蘭，不過本次因為想體驗所以主動諮詢院長，他僅建議嘗試眼周1cc即可，不一定要全臉打。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞