IVE Liz头皮乌龙冲上热搜，发片松动秒变「脱发风波」！笑喊：那样看起来反而更自然啦～

超人气女团 IVE 再次证明「全球K-POP风暴中心」的地位——她们不仅受邀连续两年登上世界级音乐祭「Lollapalooza Berlin」，更在出道短短 1,319天 就跃升为「压轴头牌（Headliner）」！

刚落地柏林，IVE就火速投入彩排，完全没有时差藉口。 这份「铁人级专业」让人怀疑：IVE是不是偷偷装了太阳能电池？

在移动途中，张员瑛还自封「天气小仙女」，吐槽说：「我独自活动时天气总是晴朗，但我们团里有人是『天气妖怪』。」结果Liz立刻举手认罪：「没错，那就是我。」现场秒变综艺。



IVE准备了55分钟、14首歌的「大型套餐式舞台」。 最年轻的忙内李瑞虽然一度累到小脸皱皱，但仍自信表示：「我是最年轻的，体力当然没问题！只是为了正式舞台才在彩排跳太用力啦~」这波反向「自我安慰」让粉丝爆笑。临时有6首歌的顺序被调换，身为队长的安兪真立刻发挥「急救队长」本色，冷静调度全场。 成员们赞叹：「兪真就是IVE的Google Drive，整理全靠她！」

IVE的舞台前一天，大家还在担心「打雷就要取消演出」。 好在天公稍微给面子，表演没被中断，但成员们还是全员被淋到。 其中最爆笑的是Liz，因为雨水+前额浏海假发片松动，她干脆自己扯掉，结果「浏海稀疏style」直接冲上热搜。 她笑说：「倒不如自己撕掉，至少看起来像自然掉发~」其他成员立刻补刀兼安慰：「不管怎样你都漂亮！」



演出结束后，安兪真惊讶：「比想像中更多观众会唱我们的歌！」张员瑛则感性表示：「因为现场粉丝说很爱我们的音乐，舞台也变得更完整。」

结果就是IVE不仅演出尽兴，还靠「天气梗+假发乌龙」意外送上柏林限定综艺场。 这就是IVE——唱得了大舞台，也能靠浏海掀翻社群。



