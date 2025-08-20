EXO「舞台王者」KAI首個香港個人巡演順利完成 極致表演震撼全場 締造難忘歌舞盛宴

韓國人氣男團EXO成員KAI早前（8月16日）假亞洲國際博覽館10號展館順利舉行其個人巡演《KAI SOLO CONCERT TOUR ＜KAION＞ IN HONG KONG》。這次是KAI出道以來首個香港個人演唱會，他以「舞台王者」之姿，憑藉極具震撼力的舞台表演為全場觀眾打造了一場視覺與聽覺雙重享受的盛宴，亦是他退伍回歸後送給粉絲最好的禮物！

演出開始時，KAI率先以一襲搶眼紅色造型驚艷登場，以強勁節拍的〈Sinner〉為演唱會揭開序幕，緊接熱唱經典歌曲〈Mmmh〉、〈Nothing On Me〉、〈Hello Stranger〉，連串勁歌熱舞瞬間點燃粉絲們的熱情。首度以SOLO身份來港演出的KAI誠意十足，精心打造多個精彩舞台之外，他更頻頻與粉絲幽默互動，引發現場陣陣歡呼，盡顯KAI的「撩粉功力」！

其後隨着舞台燈光一轉，換上學院風造型的KAI則帶來驚喜的EXO經典三部曲〈My Lady〉、〈Baby Don’t Cry〉與〈Angel〉，遊刃有餘的舞姿搭配招牌治癒笑容，讓現場的粉絲都紛紛陷入KAI的演出。隨後，他再轉了一身綠色西裝，戴著眼鏡以〈BOMBA〉舞台展現他獨有的危險魅力，慵懶而性感的演繹讓全場為之瘋狂。

在演唱會尾聲部份，KAI以黑色皮衣真空上陣再施展渾身解數，以〈ROVER〉作壓軸歌曲，掀起全場合唱高潮，觀眾尖叫聲不斷，讓這場火熱演出暫告一段落。

之後，在粉絲大合唱和熱情吶喊下，KAI重返舞台獻唱抒情曲〈Blue〉，真摯地感謝每一位粉絲一直以來的支持和等待，粉絲們亦以震耳欲聾的應援聲和手幅海大力回應。最後，KAI以〈To Be Honest〉的溫暖旋律為演唱會作結。

是次香港場演出KAI以精湛的表演和真摯的互動，讓粉絲深深感受到他的用心！而香港場演出後，KAI將走訪北美及墨西哥等多個城市，繼續巡演行程；日前更宣布將於9月26日至28日連續三天舉辦安可演出，將為他的首個個人巡演「KAION 」畫下完美句點。

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞