EXO「舞台王者」KAI首个香港个人巡演顺利完成 极致表演震撼全场 缔造难忘歌舞盛宴

韩国人气男团EXO成员KAI早前（8月16日）假亚洲国际博览馆10号展馆顺利举行其个人巡演《KAI SOLO CONCERT TOUR ＜KAION＞ IN HONG KONG》。这次是KAI出道以来首个香港个人演唱会，他以「舞台王者」之姿，凭藉极具震撼力的舞台表演为全场观众打造了一场视觉与听觉双重享受的盛宴，亦是他退伍回归后送给粉丝最好的礼物！

演出开始时，KAI率先以一袭抢眼红色造型惊艳登场，以强劲节拍的〈Sinner〉为演唱会揭开序幕，紧接热唱经典歌曲〈Mmmh〉、〈Nothing On Me〉、〈Hello Stranger〉，连串劲歌热舞瞬间点燃粉丝们的热情。首度以SOLO身份来港演出的KAI诚意十足，精心打造多个精彩舞台之外，他更频频与粉丝幽默互动，引发现场阵阵欢呼，尽显KAI的「撩粉功力」！

其后随着舞台灯光一转，换上学院风造型的KAI则带来惊喜的EXO经典三部曲〈My Lady〉、〈Baby Don’t Cry〉与〈Angel〉，游刃有余的舞姿搭配招牌治愈笑容，让现场的粉丝都纷纷陷入KAI的演出。随后，他再转了一身绿色西装，戴著眼镜以〈BOMBA〉舞台展现他独有的危险魅力，慵懒而性感的演绎让全场为之疯狂。

在演唱会尾声部份，KAI以黑色皮衣真空上阵再施展浑身解数，以〈ROVER〉作压轴歌曲，掀起全场合唱高潮，观众尖叫声不断，让这场火热演出暂告一段落。

之后，在粉丝大合唱和热情呐喊下，KAI重返舞台献唱抒情曲〈Blue〉，真挚地感谢每一位粉丝一直以来的支持和等待，粉丝们亦以震耳欲聋的应援声和手幅海大力回应。最后，KAI以〈To Be Honest〉的温暖旋律为演唱会作结。

是次香港场演出KAI以精湛的表演和真挚的互动，让粉丝深深感受到他的用心！而香港场演出后，KAI将走访北美及墨西哥等多个城市，继续巡演行程；日前更宣布将於9月26日至28日连续三天举办安可演出，将为他的首个个人巡演「KAION 」画下完美句点。

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

