金鍾國時隔11年終於摘掉：龍屬相俱樂部「最後單身漢」的標籤，成為九月新郎！

歌手金鍾國 49 歲終於成為「人夫」，突如其來的結婚喜訊令全國上下送上祝福，而他演藝圈摯友們所屬的《龍屬相俱樂部》成員，更是喜上加喜。

金鍾國在固定出演的 SBS 綜藝節目《Running Man》錄影現場，親自公開了結婚消息。該期錄影將於 9 月 7 日播出，不過消息已先行透過新聞曝光，金鍾國也在官方粉絲站留下親筆信，正式宣布婚訊，並立下「一定會好好生活」的決心。



隨著金鍾國公開婚訊，他所屬的《龍屬相俱樂部》也再次成為關注焦點。這是由金鍾國、車太鉉、張赫、洪京民、洪景仁等 1976 年出生的同齡好友組成的團體，除了金鍾國之外，其餘成員早已結婚生子。



上一位步入婚姻的成員是洪京民，他在 2014 年、邁入 40 歲前夕舉辦婚禮，正式脫離「大齡單身漢」行列。此後僅剩金鍾國一人單身近 10 年，期間成員們也不時在節目上聊到他的婚事。

例如今年 1 月播出的 SBS 綜藝《只要有空，》中，金鍾國與車太鉉作為嘉賓登場。當時車太鉉就打趣問他：「還有結婚的打算嗎？」，因為今年正好是金鍾國迎來 50 歲的一年，他也透露「50 歲有家人小孩，和 50 歲還是單身，感覺確實不一樣。一個人生活沒關係，但看著朋友們都成家有小孩，就會覺得自己只是獨自讓時間流逝」。



另外，在去年播出的 SBS 綜藝《脫掉鞋子恢單4Men》中，張赫也聊到過金鍾國的婚事。當時李尚敏提到《龍屬相俱樂部》成員之間有「婚禮獻唱互助」的傳統，便問「金鍾國婚禮有計劃嗎？」，洪京民則乾脆回答：「他根本沒打算吧！」，引發笑聲。

金鍾國則表示：「婚禮打算在不久的將來，以小規模、安靜的方式舉辦」，只邀請家人及親近的好友，在首爾某地以非公開形式進行。正如李尚敏所說，《龍屬相俱樂部》成員們一向在彼此婚禮上獻唱，展現濃厚情誼，因此外界也關注「最後一棒」金鍾國婚禮上，好友們將會帶來怎樣的舞台表演。

