金钟国时隔11年终於摘掉：龙属相俱乐部「最后单身汉」的标签，成为九月新郎！

歌手金钟国 49 岁终於成为「人夫」，突如其来的结婚喜讯令全国上下送上祝福，而他演艺圈挚友们所属的《龙属相俱乐部》成员，更是喜上加喜。

金钟国在固定出演的 SBS 综艺节目《Running Man》录影现场，亲自公开了结婚消息。该期录影将於 9 月 7 日播出，不过消息已先行透过新闻曝光，金钟国也在官方粉丝站留下亲笔信，正式宣布婚讯，并立下「一定会好好生活」的决心。



随著金钟国公开婚讯，他所属的《龙属相俱乐部》也再次成为关注焦点。这是由金钟国、车太铉、张赫、洪京民、洪景仁等 1976 年出生的同龄好友组成的团体，除了金钟国之外，其余成员早已结婚生子。



上一位步入婚姻的成员是洪京民，他在 2014 年、迈入 40 岁前夕举办婚礼，正式脱离「大龄单身汉」行列。此后仅剩金钟国一人单身近 10 年，期间成员们也不时在节目上聊到他的婚事。

例如今年 1 月播出的 SBS 综艺《只要有空，》中，金钟国与车太铉作为嘉宾登场。当时车太铉就打趣问他：「还有结婚的打算吗？」，因为今年正好是金钟国迎来 50 岁的一年，他也透露「50 岁有家人小孩，和 50 岁还是单身，感觉确实不一样。一个人生活没关系，但看著朋友们都成家有小孩，就会觉得自己只是独自让时间流逝」。



另外，在去年播出的 SBS 综艺《脱掉鞋子恢单4Men》中，张赫也聊到过金钟国的婚事。当时李尚敏提到《龙属相俱乐部》成员之间有「婚礼献唱互助」的传统，便问「金钟国婚礼有计划吗？」，洪京民则干脆回答：「他根本没打算吧！」，引发笑声。

金钟国则表示：「婚礼打算在不久的将来，以小规模、安静的方式举办」，只邀请家人及亲近的好友，在首尔某地以非公开形式进行。正如李尚敏所说，《龙属相俱乐部》成员们一向在彼此婚礼上献唱，展现浓厚情谊，因此外界也关注「最后一棒」金钟国婚礼上，好友们将会带来怎样的舞台表演。

