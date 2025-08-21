[有雷]《夢想成為律師的律師們》連續兩案觸動李陣郁疼愛小孩的心！溺愛的母親VS控制型暴力父讓人拳頭都硬了！（EP.3－4）

[有雷]《夢想成為律師的律師們》很容易讓大家一集接著一集看下去，每一集就解決一個案件，並且從中連結到自己的內心情感，也讓觀眾們對於角色的情感投射越來越深入。從不接觸婚姻以及小孩案件的尹錫勳律師（李陣郁飾），在接下來兩案中卻讓他罕見動怒，連新人姜孝敏（鄭彩娟飾）也大吃一驚。

以下為防雷線



一位大約五六歲的小男孩，跑出公園時險些被一台大貨車撞傷，不過所幸貨車司機及時剎車，孩子沒有任何外傷，但送醫後卻出現了四肢癱軟無法行動的狀況，雖然司機沒有撞上他，母親仍找讓另一大律師事務所，要求償司機。由於無外傷，讓姜孝敏開始懷疑起精神方面的「疑病症」，也就是生理上並沒有病痛，但卻因為旁人的反應讓自己懷疑自己真的是生病了，進而身體出現了相似的症狀。



答辯的狀紙也由姜孝敏寫了初稿，前輩指出訴訟時必須明確推論，而整個案情導向這位母親的行為問題。這位孩子已經可以就讀幼兒園，母親卻只把他送去了一個星期就接回，因為無法忍受與兒子分離。而一週可以到醫院看診五六次卻都沒有處方紀錄，表示有高度焦慮，懷疑兒子生病的問題。本次的事件也是因為在孩子差點遭撞當時，母親的過度反應讓他以為自己真的受傷了，母親利用孩子填補自己內心的空虛，而法庭上這位母親面對尹錫勳的訊問，痛哭失聲。



而這個案件令尹錫勳說出重話「有些人根本不配當母親」，自己與前妻曾約定不生孩子，他看見前妻的驗孕棒原本心頭一喜，妻子卻否認懷孕事實。而姜孝敏也想起自己有聽覺障礙的雙胞胎姊姊，從小就被送給阿姨一家撫養，令她仍難以認同母親。接下來有一位有錢有勢的代表崔哲珉，被保母指控虐待自己的小孩，指定要尹錫勳律師為他辯護，原以為尹律師會拒絕這樣的案子，但他二話不說接手案件。



姜孝敏先是訪談了這位保母，保母已被辭退，但提到了許多有關委託人的六歲小女兒仁英被虐待的慘狀，雖然保母沒有直接看見崔哲珉施暴，但仁英滿身瘀青的傷痕以及憂鬱害怕的眼神與表現，十足就是受虐兒的標準症狀。於是保母想要帶著仁英逃離，但事實上無法這麼做，訴諸媒體也都被壓下來了，束手無策。姜孝敏聽了對孩子的遭遇相當同情，但回公司後卻發現這位保母傳訊給崔哲珉，說已經有律師來找他了，讓崔哲珉快準備付錢。



保母看似藉機威脅崔哲珉，並且保母的背景身分也不是太乾淨的人，除了有前科外也還在幫丈夫還債，這讓姜孝敏對於他所說出的證詞，可信度又打了折扣。尹錫勳於是親自登門拜訪，他買了禮物送給小仁英，也親眼見到崔哲珉是怎麼怒斥保母跟女兒的，當尹錫勳伸手想摸摸仁英的頭，她下意識伸手擋住，令人心疼。於是尹錫勳開始著手調查崔哲珉的其他問題，不僅僅從虐童事件出發，而要從他金融犯罪的部分來整治他。



尹錫勳早已發現小仁英狀況不佳，藉機將她送到醫院緊急手術，救回一命。在孩子恢復的同時，尹錫勳已成功找出了崔哲珉洗錢自肥的證據，找了崔哲珉的客戶來收拾他，不過在黑道客戶前往時，尹錫勳先到了一步，並且出手打了崔哲珉一頓，這令跟著前輩趕到現場的姜孝敏感到相當驚訝，第一次看見前輩為了案件而發怒大打人。最後他們將仁英送回媽媽身邊，媽媽也是因為家暴而逃離這個家，母女終於又能重逢。也透露出雖然與前妻約定不生小孩的尹錫勳，內心卻渴望成為一個父親。

